Viral Video: आईचं प्रेम जळत नाही! स्वतः भाजूनही पिल्लांना मृत्यूतून ओढून काढणारी माऊली, हृदय पिळवटून टाकणारा व्हिडिओ व्हायरल

सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहिला की डोळे पाणावतात आणि मन भारावून जातं. आईचं प्रेम मानवापुरतं मर्यादित नसतं, प्राण्यांच्या जगातही ते तेवढंच तीव्र आणि निस्वार्थ असतं, याची जणू पुन्हा एकदा साक्ष पटते..घरात अचानक भीषण आगघटना आहे श्वानांच्या आईची. एका घरात अचानक भीषण आग लागते. घरात ही आई आणि तिची लहान पिल्लं अडकतात. आग आणि धुराच्या लोटांमध्ये सर्वकाही अस्पष्ट होतं. पण या आईनं जीवाची पर्वा न करता, स्वतःच्या प्राणाची बाजी लावून आपल्या पाचही पिलांना एकेक करून तोंडात पकडून बाहेर काढलं..व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल व्हिडिओत दिसतंय की तिचं शरीर अनेक ठिकाणी भाजलं आहे, तरीही ती थांबत नाही. प्रत्येक वेळी जळत्या खोलीत पुन्हा शिरते, पिल्लाला बाहेर आणते आणि लगेच परत जाते. पाचही पिल्लं सुरक्षित बाहेर आल्यानंतर ती शेवटी स्वतः बाहेर येते. तेव्हा तिच्या चेहऱ्यावर दिसणारं समाधान आणि प्रेम पाहून कोणाचंही हृदय हेलावून जातं. हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..आईचं निस्वार्थ प्रेमहा व्हिडिओ फक्त एक प्राण्याची कहाणी नाही तर आईचं निस्वार्थ प्रेम दर्शवतो. मातृत्वाच्या अतूट बंधनाचा जिवंत पुरावा आहे. परिस्थिती कितीही भयंकर असली तरी आई आपल्या लेकरांसाठी मृत्यूला ही मात देऊ शकते, हे या नि:शब्द कुत्र्याने जगाला पुन्हा एकदा शिकवल्याचे नेटकऱ्यांनी म्हटले आहे..