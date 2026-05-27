Viral Video: मृत पिल्लाला रात्रभर सोंडेने उठवण्याचा प्रयत्न करत राहीली एक असहाय्य आई... हत्तीणीची वेदना पाहून गावकरीही रडले

छत्तीसगडमधील रायगड जिल्ह्यातील जंगलात एका मातेच्या अतुलनीय प्रेम आणि दुःखाचे हृदयद्रावक दृश्य समोर आले आहे. मृत्यू पावलेल्या आपल्या पिल्लाला सोंडेने पुन्हा जिवंत करण्याचा प्रयत्न करणारी हत्तीण याचे केंद्रबिंदू ठरली. हा क्षण सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला असून, पाहणाऱ्या प्रत्येकाच्या डोळ्यात अश्रू आणणारा ठरला आहे..जंगलातील हृदयद्रावक घटनाधर्मजयगड वनविभागाच्या छल टेकड्यांमध्ये ही घटना घडली. पुसाळडा गावाजवळील एका तलावात रात्री उशिरा ३९ हत्तींचा कळप आंघोळीसाठी आला होता. यावेळी कळपातील एका लहान पिल्लाने खोल पाण्यात प्रवेश केला आणि दुर्दैवाने बुडून मरण पावले.ही बातमी समजताच गावकरी घटनास्थळी पोहोचले. तेथे जे दृश्य त्यांच्या समोर उभे राहिले, ते पाहून सर्वांचे हृदय द्रवले. मृत पिल्लाशेजारी तासन्तास बसलेली आई हत्तीण सोंडेने आपल्या बाळाला हलवत होती. जणू ती त्याला सांगत होती, “उठ बाळा, डोळे उघड.” तिच्या या असहाय्य प्रयत्नांमुळे उपस्थित लोकांच्या मनात गहिवर निर्माण झाला..Viral Video: बाहुलीसारखा चेहरा गायब… खरं रूप समोर येताच 1.4 लाख फॉलोअर्स कमी! ब्युटी फिल्टरनेच बुडवलं इन्फ्लुएंसरचं करिअर?.कळपातील हत्ती मोठ्याने ओरडत होतेप्रत्यक्षदर्शींनी सांगितल्याप्रमाणे, केवळ आई हत्तीणच नव्हे तर संपूर्ण कळप दुःखात बुडाला होता. इतर हत्ती मोठ्याने ओरडत होते, जणू ते मृत पिल्लाच्या दुःखात सहभागी होत होते. रात्रभर ही हत्तीण आपल्या बाळाला सोडायला तयार नव्हती. ते जागे होईल या आशेने ती सतत त्याच्याजवळ राहिली आणि त्याला स्पर्श करत राहिली. आपल्या बाळाचा मृत्यू स्वीकारण्यास तिने स्पष्ट नकार दिला होता..वनविभागाची कार्यवाहीगावकऱ्यांच्या माहितीवरून वन विभागाचे अधिकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, मातेने आपल्या पिल्लाला सोडण्यास साफ नकार दिला. अधिकारी आणि गावकऱ्यांनी मिळून बराच वेळ प्रयत्न केल्यानंतर तिला समजावून घेऊन तिथून दूर नेण्यात यश आले..ही संपूर्ण घटना मोबाइलमध्ये कैद झाली आणि सोशल मीडियावर प्रसारित झाली. लोक हा व्हिडिओ पाहून भावूक होत आहेत. प्राण्यांमध्येही मातृत्व किती गहन आणि बलवान असू शकते, याचे हे दृश्य एक उदाहरण ठरले आहे..Viral Video: मंत्र्याने दोन सापांना हाताने पकडलं; दंश झाला तरी चेहऱ्यावर हसू, VIDEO पाहून जग हादरलं!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.