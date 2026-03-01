Trending News

Viral Video : मुलाने आईला पहिल्यांदाच घडवला विमान प्रवास, विंडो सीटवरून नजारा पाहताना पाणावले डोळे, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ व्हायरल

Mother First Flight Video : संपूर्ण प्रवासाचा हृदयस्पर्शी व्हिडिओ मुलाने रेकॉर्ड करून इंस्टाग्रामवर शेअर केला. टेकऑफच्या वेळी घाबरण्याऐवजी आईने संपूर्ण उड्डाणाचा आनंद घेतला. विमानप्रवास करणारी ती कुटुंबातील पहिली महिला ठरली.
Mother experiencing her first flight journey from a window seat as her son records the emotional and heartwarming moment that later went viral on Instagram.

Yashwant Kshirsagar
आई आयुष्यभर घराची आणि घरातील सर्वांची काळजी घेत असते पण तिची काळजी घेणारी स्वप्ने पूर्ण करणारी किंवा अनमोल भेट देणारी मुले जगात विरळीच असतात. आईच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवण्यासाठी ही मुलं काहीही करतात. तामिळनाडूमध्ये अशीच एक हृदयस्पर्शी घटना समोर आली आहे.

