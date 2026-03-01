Viral Video : मुलाने आईला पहिल्यांदाच घडवला विमान प्रवास, विंडो सीटवरून नजारा पाहताना पाणावले डोळे, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ व्हायरल

आई आयुष्यभर घराची आणि घरातील सर्वांची काळजी घेत असते पण तिची काळजी घेणारी स्वप्ने पूर्ण करणारी किंवा अनमोल भेट देणारी मुले जगात विरळीच असतात. आईच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवण्यासाठी ही मुलं काहीही करतात. तामिळनाडूमध्ये अशीच एक हृदयस्पर्शी घटना समोर आली आहे. .तामिळनाडूतील रहिवासी मनीषने आपल्या आईचे स्वप्ने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला, म्हणून त्याने पहिले काम केले ते आईला विमान घडवला. आई तिच्या पहिल्या विमान प्रवासात इतकी भावनि भावनिक झाली आणि एका व्हिडिओमध्ये तो क्षण कैद झाला, जो कधीही विसरता येणार नाही. इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. .मनीष एमके या मुलाने त्याच्या आईच्या पहिल्या विमानाची जबाबदारी घेतली. पण त्याला कल्पना नव्हती की हा प्रवास इतका खास असेल. मुलाने संपूर्ण प्रवास व्हिडिओमध्ये रेकॉर्ड केला. तुम्ही त्याच्या आईचा आनंद, समाधान आणि पाणावलेले डोळे पाहू शकता. हा व्हिडिओ तुम्हाला भावूक देखील करेल..या व्हिडिओमध्ये आई आणि मुलाचा संपूर्ण प्रवास कैद झाला आहे. विमानात चढताना, आई सीट शोधताना करताना आणि विंडो सीटवरुन खाली पाहतानाचे क्षण खूप खास आहेत. हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की ती तिच्या संपूर्ण कुटुंबातील विमान प्रवास करणारी पहिली महिला बनली..Viral Video : खरी संपत्ती हृदयात असते ! चिमुकलीने भिकाऱ्याला दिले १० रुपये पण पुढे असं काही घडलं... व्हिडिओने जिंकली लाखोंची मने.मनीषला वाटले होते की त्याची आई टेकऑफ दरम्यान घाबरेल, पण तसे झाले नाही. त्याच्या आईने संपूर्ण उड्डाणाचा खूप आनंद घेतला. त्याच्या आईने आनंदाचे गाणे गायले पण नंतर ती भावनिक झाली..त्याच्या आईने विमानात चढताना रेकॉर्डिंग करताना, मनीषने असेही सांगितले की की तिने पहिल्यांदाच सलवार सूट घातला होता. मनीषचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, एअरलाइननेही प्रतिक्रिया दिली. एअरलाइनने लिहिले, "तुम्ही तुमची पहिली फ्लाइट एन्जॉय केली याचा आम्हाला आनंद आहे."