Viral Video: धक्कादायक! आईनं १०व्या मजल्याच्या बाल्कनीतून मुलाला लटकवलं; वेगळंच कारण समोर, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Viral Video News: एका व्हिडिओमध्ये एक महिला तिच्या लहान मुलाला दहाव्या मजल्यावरील बाल्कनीतून लटकवत खाली असलेल्या एका बंद फ्लॅटमधून साडी काढण्यासाठी बेडशीटचा वापर करताना दिसत आहे.
Child hanging from 10th floor balcony

फरीदाबादमधील एका धक्कादायक घटना घडली आहे. एका आईने आपल्या मुलाचा जीव धोक्यात घालून त्याला एका उंच इमारतीच्या बाल्कनीतून लटकवले. हे सर्व साडी परत मिळवण्यासाठी केले गेले होते. हो, तुम्ही ते बरोबर ऐकले आहे. त्या महिलेने खाली असलेल्या बंद फ्लॅटमधून ती पडलेली साडी कशी परत मिळवायची यासाठी कोणाचीही मदत घेतली नाहीत, तर तिने तिच्या मुलाचा जीव धोक्यात घालण्याचा निर्णय घेतला.

