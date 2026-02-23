Viral Video: धक्कादायक! आईनं १०व्या मजल्याच्या बाल्कनीतून मुलाला लटकवलं; वेगळंच कारण समोर, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

फरीदाबादमधील एका धक्कादायक घटना घडली आहे. एका आईने आपल्या मुलाचा जीव धोक्यात घालून त्याला एका उंच इमारतीच्या बाल्कनीतून लटकवले. हे सर्व साडी परत मिळवण्यासाठी केले गेले होते. हो, तुम्ही ते बरोबर ऐकले आहे. त्या महिलेने खाली असलेल्या बंद फ्लॅटमधून ती पडलेली साडी कशी परत मिळवायची यासाठी कोणाचीही मदत घेतली नाहीत, तर तिने तिच्या मुलाचा जीव धोक्यात घालण्याचा निर्णय घेतला..या कृत्याचा त्रासदायक व्हिडिओ ऑनलाइन समोर आला आहे. तो वेगाने व्हायरल होत आहे. ज्यामुळे नेटकरी घाबरून गेले आहेत. व्हायरल क्लिपमध्ये तरुण मुलगा १० व्या मजल्याच्या बाल्कनीच्या रेलिंगला बांधलेल्या बेडशीटवरून लटकत असल्याचे दिसून आले आहे. तर त्याची आई आणि कुटुंबातील इतर सदस्य वरून कापड धरून आहेत. एका बंद अपार्टमेंटच्या बाल्कनीत पडलेली साडी उचलण्यासाठी मुलाला नवव्या मजल्यावर खाली उतरवण्यात आले होते. .Meat And Fish Ban: मांस आणि माशांच्या खुल्या विक्रीवर बंदी! आता परवानगी असेल तरच दुकान चालणार; राज्य सरकारची मोठी घोषणा.वृत्तानुसार, ही घटना फरीदाबादच्या सेक्टर ८२ मधील फ्लोरिडा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्समध्ये घडली. हा व्हिडिओ जवळच्या इमारतीतील एका चिंतेत असलेल्या रहिवाशाने रेकॉर्ड केला होता. ज्याने संपूर्ण घटना पाहिली होती. पार्श्वभूमीत चित्रीकरण करणाऱ्या व्यक्तीला अविश्वास आणि चिंता व्यक्त करताना ऐकू येते. तो असे म्हणतो की, जर मूल घसरले असते तर इमारतीच्या उंचीमुळे त्याचे परिणाम घातक झाले असते..Crime: भयंकर! फक्त ३० सेकंद, २७ वेळा चाकूने वार अन्...; अल्पवयीन तरुणांचं दहावीच्या विद्यार्थ्यासोबत क्रूर कृत्य, कारण काय?.या फुटेजवर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेक वापरकर्त्यांनी आईच्या कृतीचा निषेध केला आहे आणि त्यांना 'पागलपण' आणि बेजबाबदार म्हटले आहे. "आईवर एफआयआर दाखल व्हायला हवा. ही हिंम्मत नाही धोकादायक होतं. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.