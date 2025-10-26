लग्न करू नको...२९ लाख रुपये देते, आईची मुलीला अनोखी ऑफर, पण कारण काय?

आपल्या मुलांनी लग्न करावं आणि सुखी आयुष्य जगावं अशी प्रत्येक आई-वडिलांची इच्छा असते. मात्र, एक अशी आई आहे जिला आपल्या मुलींने विवाह करू नये असं वाटतं आहे. त्यासाठी ती मुलींना चक्क पैसे द्यायला तयार आहे. या महिलेचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. हा व्हिडीओ बघून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. या व्हिडीओत ही महिला आपल्या मुलींना विवाह न करण्याचे अटीवर ३५ हजार डॉलर म्हणजेच जवळपास २९ लाख रुपये देण्याचं आश्वासन देते आहे. .या व्हिडिओत ही महिलेने आपल्या मुलींना विवाह न करण्याच्या बदल्यात 35 हजार डॉलर देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. केंट असं या महिलेचं नाव असल्याची माहिती आहे. तिला एकूण चार अपत्य आहेत. हा प्रस्ताव देताना ती म्हणाली की मी विवाहाच्या विरोधात नाही. मात्र, सध्या विवाह करताना ज्या प्रकारे पैशांची उधळपट्टी केली जाते आहे, त्या संस्कृतीच्या विरोधात आहे. विवाह सोहळ्यात जो अतिरिक्त खर्च होतो आहे, त्याला माझा विरोध आहे..Video Viral: पाकिस्तान क्रिकेट लीगची इभ्रत चव्हाट्यावर; PCB ने पाठवलेली नोटीस संघ मालकांनी कॅमेऱ्यासमोर फाडली.पुढे बोलताना तिने सांगितलं की जर माझ्या मुली लग्न करणार नसेल, तर मी त्यांना मोठ्या रकमेचा चेक द्यायला तयार आहे. इतकच नाही तर मुलींना हा प्रस्ताव देण्यामागचं कारणही तिने सांगितलं आहे. ती म्हणाली, की ''अनेकजण विवाह सोहळ्यावर अतिरिक्त खर्च करतात. काही वेळा कर्ज घेऊन विवाह सोहळा पार पाडला जातो. पण त्यानंतर आयुष्य कर्ज फेडण्यात निघून जातं.''.केंटने सांगितलं की तिच्या पतीनेही त्यांच्या लग्नाच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला होता. कर्ज घेऊन अगदी धुमधडाक्यात त्यांनी लग्न केलं होतं. मात्र त्यानंतर जवळपास पाच वर्ष त्यांनी ते कर्ज फेडण्यात घालवली. ती म्हणाली, की जर मला पुन्हा अशी संधी मिळाली तर मी तो पैसा लग्नावर खर्च करण्याऐवजी घर, हनिमून किंवा रिटायरमेंटनंतरच्या खर्चासाठी खर्च करेन. विवाह सोहळा हा परिवारातील सदस्यांबरोबर एखाद्या छोट्या ठिकाणी होऊ शकतो..Viral Video: मस्करीच्या नादात लग्नात घडलं असं काही, वधूचा व्हिडिओ होतोय व्हायरल!.पुढे तिने सांगितलं की "मी फक्त प्रस्ताव दिला आहे, तो स्वीकारायचा की नाही हा निर्णय त्यांच्या मुलींना घ्यायचा आहे. जर त्यांनी हा प्रस्ताव नाकारत विवाह करण्याचा निर्णय घेतला तरी माझी काही हरकत नाही. फक्त त्यांनी विवाह सोहळ्यावर अतिरिक्त खर्च करू नये. दरम्यान, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानतंर विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत. अनेकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर काहींनी हा निर्णय चुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.