Vasant Hankare: पोरांनाही रडवलं! वसंत हंकारेंनी स्वीकारलं चॅलेंज; म्हणाले, तू लाव कितीही ताकद...

Motivational Speaker Vasant Hankare Accepts Challenge to Make Boys Cry: व्हिडीओमध्ये मुलंही रडताना दिसत आहेत. केवळ मुलीच नव्हे तर मुलंही भावनिक होतात, हे व्हिडीओतून दिसून येत आहे.
Vasant Hankare Motivational Speaker

संतोष कानडे
Motivational speaker: प्रेरणादायी वक्ते म्हणून राज्यभर ज्यांची ख्याती असलेले वसंत हंकारे यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. हंकारे केवळ मुलींनाच रडवतात, मुलांना रडवू शकत नाहीत.. अशी टीका त्यांच्यावर होत होती. एकाने तर हजार रुपयांचं चॅलेंजही लावलं होतं. पण त्यांनी आता मुलांना रडवल्याचा व्हिडीओ शेअर केलाय.

