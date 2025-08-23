धोनीचा 'Beast' मोड, ७५ लाखांची गाडी चालवताना दाखवून दिलं आर्मीप्रेम....तुम्हीही कराल सलाम, पाहा VIDEO

MS Dhoni’s 75 lakh army-themed Hummer car goes viral : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी त्याच्या गाडीमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्याने त्याची ७५ लाखांची गाडी आर्मीच्या थीममध्ये मॉडिफिकेशन करून घेतली आहे. ही गाडी घेऊन तो रांचीच्या रस्त्यावर फिरताना दिसतो आहे. त्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. .धोनीने २०२० मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. तो भारतीय क्रिकेट संघाचा सर्वात यशस्वी कर्णधार आहे. पण धोनी ४४ व्या वर्षी देखील आयपीएल खेळतो आहे. इतकच नाही तर नुकताच झालेल्या आयपीएलच्या हंगामात त्याने काही सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्जचं नेतृत्वही केलं..MS Dhoni भारतीय संघाचा कोच होणार? चर्चेला उधाण; माजी क्रिकेटर म्हणतोय, कठीण काम....दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये धोनी रांचीच्या रस्त्यांवर हमर गाडी चालवताना दिसतो आहे. या गाडीचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती इंडिया आर्मीच्या थीममध्ये सजवण्यात आली आली आहे. या गाडीवर लढाऊ विमाने, टँक आणि भारतीय सैनिकांच्या कृती रेखाटल्या आहेत..या हमरची किंमत जवळपास ७५ लाख रुपये इतकी आहे. तसेच या मॉडिफिकेशनसाठी धोनीने एकूण पाच लाख रुपयांचा खर्च केल्याची माहिती आहे. खरं तर धोनीचं भारतीय सैन्याशी एक विशेष नातं आहे. २०११ मध्ये त्याला भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट कर्नल हा मानद दर्जा देण्यात आला. त्याने पॅरा फोर्सेससोबत प्रशिक्षण घेतले आहे..Viral Video : CSK कडून आणखी किती वर्ष खेळणार? MS Dhoni ने प्रथमच फ्युचर प्लॅनबद्दल भाष्य केले; म्हणाला, पुढील १५-२० वर्ष....धोनीच्या या गाडीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे. त्याला आतापर्यंत एकूण तीन लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. धोनीचे चाहते त्याच्या देशभक्तीचं कौतुक करत आहेत. “धोनीच्या मनात भारतीय सैन्याबद्दल जे प्रेम आहे, ते कोणत्याही खेळाडू मनात नाही, अशी प्रतिक्रिया त्याच्या चाहत्यांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.