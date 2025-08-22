Trending News

Viral News: मुघल काळातील खजिना सापडला! चांदीच्या नाण्यांचा शोध, उर्दू-फारसीत कोरिव काम

Mughal Era Silver Coins Discovered in Morena Village – Historical Treasure Unearthed | मुरैनाच्या सागौरिया गावात मंदिराजवळ खणकामात ५०० ग्रॅम वजनाची ४५ चांदीची नाणी सापडली; उर्दू-फारसी अक्षरे कोरलेली.
Silver Mughal-era coins with Urdu and Farsi inscriptions discovered during excavation in Morena, Madhya Pradesh, highlighting historical treasure
मध्य प्रदेशच्या मुरैना जिल्ह्यातील सागौरिया गावात एका मंदिराजवळ खणकामादरम्यान मजुरांना ४५ चांदीची नाणी सापडली आहेत. या नाण्यांवर उर्दू आणि फारसी भाषेत अक्षरे कोरलेली असून, हा खजिना मुघल काळातील असण्याची शक्यता आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून, प्रशासनाने नाणी जप्त करून तपासणी सुरू केली आहे.

