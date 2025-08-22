Viral News: मुघल काळातील खजिना सापडला! चांदीच्या नाण्यांचा शोध, उर्दू-फारसीत कोरिव काम

मध्य प्रदेशच्या मुरैना जिल्ह्यातील सागौरिया गावात एका मंदिराजवळ खणकामादरम्यान मजुरांना ४५ चांदीची नाणी सापडली आहेत. या नाण्यांवर उर्दू आणि फारसी भाषेत अक्षरे कोरलेली असून, हा खजिना मुघल काळातील असण्याची शक्यता आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून, प्रशासनाने नाणी जप्त करून तपासणी सुरू केली आहे..खणकामात सापडला खजिनाकैलारस तहसीलमधील सागौरिया गावात बुधवारी मंदिराजवळ मातीचे खणकाम सुरू होते. या दरम्यान मजुरांना चांदीच्या धातूपासून बनलेली ४५ नाणी सापडली. ही नाणी पाहून गावकऱ्यांच्या आश्चर्याला पारावार उरला नाही. प्रत्येक नाण्याचे वजन अंदाजे ८ ते १० ग्रॅम असून, एकूण वजन ५०० ग्रॅमच्या आसपास आहे. नाण्यांवर उर्दू आणि फारसी भाषेतील अक्षरे कोरलेली आहेत, ज्यामुळे त्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित होत आहे.सागौरिया गावचे माजी सरपंच संतोषीलाल धाकड यांनी सांगितले की, ही जमीन त्यांच्या पूर्वजांची आहे आणि त्यावर मंदिर बांधले गेले आहे. खणकामादरम्यान मजुरांना ही नाणी सापडली. “नाणी २५ पैशांच्या आकाराची असून, प्रत्येकावर उर्दू आणि फारसी भाषेतील कोरिव काम आहे,” असे धाकड यांनी नमूद केले..Viral Video: इंस्टा जाम, गुलाबी साडीत किन्नरचं सौंदर्य... सोशल मीडियावर धुमाकूळ, चक्क ६.२५ कोटी लोक झाले फिदा!.प्रशासनाची त्वरित कारवाईनाणी सापडल्याची बातमी गावात पसरताच गावकऱ्यांनी घटनास्थळी गर्दी केली. याची माहिती मिळताच पोलीस आणि महसूल विभागाचे अधिकारी गावात दाखल झाले. त्यांनी गावकरी आणि मजुरांच्या उपस्थितीत नाणी जप्त केली आणि पुढील तपासासाठी पाठवली. या नाण्यांचे ऐतिहासिक मूल्य आणि काळ निश्चित करण्यासाठी पुरातत्त्व विभागाची मदत घेतली जाणार आहे..मुघल काळाशी संबंध?तज्ज्ञांच्या मते, नाण्यांवरील उर्दू आणि फारसी अक्षरे मुघल काळाशी संबंधित असण्याची शक्यता दर्शवतात. मुघल काळात अशी नाणी चलनात होती आणि त्यांच्यावर तत्कालीन सम्राटांचे नाव किंवा काही धार्मिक वाक्य कोरलेले असायचे. या नाण्यांचा अभ्यास केल्यास मुरैना परिसरातील मुघल काळातील व्यापार आणि संस्कृतीबद्दल नवीन माहिती मिळू शकते.यापूर्वीही अशा घटनाही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वी उत्तर प्रदेशच्या अलीगढ जिल्ह्यातील बरहेती गावात पाण्याचा गटार खणताना ११ सोन्याची नाणी सापडली होती. ती घटना क्वार्सी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली होती. तिथेही नाणी सापडल्याची बातमी पसरताच लोकांनी गर्दी केली होती. पोलिसांनी ती नाणी जप्त करून तपास सुरू केला होता. या घटनांमुळे ऐतिहासिक खजिन्याच्या शोधाला गती मिळत आहे..ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धनमुरैनामध्ये सापडलेली ही नाणी स्थानिक इतिहास आणि संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा भाग असू शकतात. प्रशासनाने या नाण्यांचे संवर्धन आणि तपासणी योग्य पद्धतीने करावी, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे. पुरातत्त्व विभागाच्या तपासणीनंतर या नाण्यांचे ऐतिहासिक मूल्य आणि काळ स्पष्ट होईल. यामुळे मुरैना आणि मध्य प्रदेशच्या इतिहासाला एक नवीन आयाम मिळण्याची शक्यता आहे.पुढील पावलेप्रशासनाने सध्या नाणी जप्त केली असून, त्यांचा तपास सुरू आहे. पुरातत्त्व विभाग आणि तज्ज्ञांच्या मदतीने या नाण्यांचा इतिहास आणि त्यांचे महत्त्व उलगडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. स्थानिक नागरिकांमध्ये या खजिन्याबद्दल उत्सुकता आहे, आणि त्यांना या नाण्यांमुळे आपल्या गावाचा इतिहास जगासमोर येईल, अशी आशा आहे..Viral News : शेतकऱ्याला ३० वर्षांनी मिळाली दृष्टी; शेतात काम करताना गेले होते डोळे, सून-नातवाला पाहताच म्हणाला, नवे जीवन मिळाले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.