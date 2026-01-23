‘हा नियम वाचू नका’ मुंबईतल्या बॅचलर मुलींच्या रूममधला सिक्रेट उघड, नियमावली वाचून मुलंही थक्क

list of rules from a Mumbai bachelor girls’ hostel has gone viral : मुंबईसारख्या शहरत बॅचलर आयुष्य जगणं हा एक वेगळा अनुभव असतो. कॉलेज, नोकरी, जबाबदाऱ्यांसह एकत्र राहणं, या सगळ्यातून अनेक शिकायला मिळतात. हे दिवस असे असतात ते कधीच पुन्हा कधीच परत येत नाही. पुढे लग्न झाल्यानंतर आयुष्य स्थिर झाल्यावर मागे फक्त आठवणी उरतत. पण जुन्या मित्रमैत्रिणींना भेटल्यावर त्या आठवणी पुन्हा ताज्या होतात..बॅचलर आयुष्यात मुलं-मुली असा ठळक भेद नसतो. एकत्र राहताना सगळे जण एकमेकांवर अवलंबून असतात. मात्र, अनेक स्वभाव, सवयी आणि दिनक्रम एकत्र जुळवून घेण्यासाठी काही नियम ठरवावेच लागतात. अशाच एका नियमावलीमुळे सध्या मुंबईतील बॅचलर मुलींचं हॉस्टेल सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आली आहे..या हॉस्टेलमधील एका भिंतीवर लावलेली नियमावली सध्या मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. या नियमांकडे पाहिल्यास केवळ शिस्तच नाही, तर एकमेकांची काळजी, सुरक्षिततेची जाणीव आणि सहजीवनाचं भान स्पष्टपणे दिसून येतं. व्हायरल झालेल्या फोटोमुळे अनेकांना हे नियम नेमके काय आहेत, याची उत्सुकता लागली आहे..मृत्यू समोर उभा असतानाही काका मागे हटले नाहीत… सिलिंडरने भरलेल्या टेम्पोतील आग विझवतानाचा थरार, Viral Video.या नियमांनुसार, रात्री १२ वाजेपर्यंत रूममध्ये परत येणं बंधनकारक आहे. फोनवर बोलताना इतर रूममेट्सना त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागते. रात्री ११ वाजता लाईट बंद करण्यात येतो आणि त्यानंतर कोणी उशिरा आल्यास मोबाईलचा टॉर्च वापरूनच आपली कामं उरकायची, असं या नियमावलीत सांगण्यात आलं आहे..याशिवाय स्वतःच्या वस्तू, कपडे, चप्पल नीटनेटके ठेवणं प्रत्येकासाठी अनिवार्य आहे. आठवड्याच्या वेळापत्रकानुसार ज्याच्यावर जबाबदारी असेल, त्याने घरातील कामे वेळेत पूर्ण करायची आहेत. मोबाईलवर गाणी ऐकताना किंवा व्हिडीओ पाहताना एअरफोन वापरण्याचा स्पष्ट नियम आहे, या यादीत नमूद आहे. तसेच अंघोळीची वेळ प्रत्येकी जास्तीत जास्त १५ मिनिटे असून पाण्याचा वापर काटकसरीने करण्याची सूचना करण्यात आली आहे..Viral Video: कॅब ड्रायव्हरने सीटबेल्ट लावण्याची केली विनंती, महिलेला आला राग, पण पुढे जे घडलं....महत्त्वाचे म्हणजे या यादीतील शेवटता नियमाने सगळ्यांचं लक्ष वेधलं आहे. शेजारच्या मंडळातील रुममध्ये मुलं राहत असल्याने त्यांच्याशी अनावश्यक संवाद टाळावे असं या नियमावलीत सांगण्यात आलं आहे. ही नियमावली पाहता, बॅचलर आयुष्यातील वास्तव, शिस्त आणि परस्पर आदर ठेवावा, असा संदेश देण्यात आला आहे. या नियमावलीची जोरदार चर्चा सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.