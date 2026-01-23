Trending News

Mumbai Local Video : मुंबई लोकलमध्ये विना तिकीट प्रवास केला म्हणून टीटीईने ठोठावला दंड, प्रवाशाने अशी धमकी दिली की... ऐकून येईल हसू

Mumbai Local Ticketless Travel : मुंबई लोकलमध्ये विनातिकिट प्रवास करणारा प्रवासी महिला TTE कडून पकडला गेला. TTE ने त्या प्रवाशाकडून २६५ रुपयांचा दंड वसूल केला. दंड भरल्यानंतर प्रवाशाने TTE ला गंमतीशीर धमकी दिली.
A viral moment from a Mumbai local train where a ticketless passenger jokingly threatens a female TTE after being fined, leaving commuters amused.

A viral moment from a Mumbai local train where a ticketless passenger jokingly threatens a female TTE after being fined, leaving commuters amused.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

मुंबईच्या प्रसिद्ध लोकल ट्रेनमध्ये विनातिकिट प्रवास करणाऱ्या एका प्रवाशाची धमकी व्हायरल झाली आहे. एका महिला TTE ने चालत्या ट्रेनमध्ये तपासणी करताना या प्रवाशाला पकडले आणि त्याच्याकडून २६५ रुपयांचा दंड वसूल केला. दंडाची पावती फाडताना प्रवाशाने उलट TTE ला धमकी दिली. ती ऐकून टीटीईला आणि इतर प्रवाशांना देखील हसू आवरले नाही.

Loading content, please wait...
Mumbai Local Train
railway ticket
viral video

Related Stories

No stories found.