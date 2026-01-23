Mumbai Local Video : मुंबई लोकलमध्ये विना तिकीट प्रवास केला म्हणून टीटीईने ठोठावला दंड, प्रवाशाने अशी धमकी दिली की... ऐकून येईल हसू

मुंबईच्या प्रसिद्ध लोकल ट्रेनमध्ये विनातिकिट प्रवास करणाऱ्या एका प्रवाशाची धमकी व्हायरल झाली आहे. एका महिला TTE ने चालत्या ट्रेनमध्ये तपासणी करताना या प्रवाशाला पकडले आणि त्याच्याकडून २६५ रुपयांचा दंड वसूल केला. दंडाची पावती फाडताना प्रवाशाने उलट TTE ला धमकी दिली. ती ऐकून टीटीईला आणि इतर प्रवाशांना देखील हसू आवरले नाही..हा व्हिडीओ Instagram वरील arbaaz_ansarii या पेजवरून शेअर केला असून, त्यात महिला अधिकाऱ्याला हसू आवरत नसल्याचे दिसते. प्रवासी म्हणतो, "तुम्ही दंड आकारला, आता मी महिनाभर असाच प्रवास करेन." असे प्रवाशी म्हणत आहे. .विनातिकिट प्रवासाचे नियम काय?भारतीय रेल्वेच्या नियमांनुसार, मुंबई लोकलमध्ये विनातिकिट पकडल्यास कमाल २५० रुपये दंड + प्रवास केलेल्या अंतराचे पूर्ण तिकीट भाडे भरावे लागते. म्हणजे एकूण रक्कम २६५ रुपयांसारखी होते (उदा. कमी अंतरासाठी). पळण्याचा प्रयत्न केल्यास एक दिवसाचा तुरुंगवास किंवा अधिक दंडही होऊ शकतो. तरीही अनेक प्रवासी गर्दी आणि अनेक मार्गांचा फायदा घेऊन निसटतात..Mumbai: सेकंड क्लासचे तिकीट, पण फर्स्ट क्लासमध्ये चढले; टीसीने पकडताच आधी वाद घातला नंतर... मुंबई लोकलमध्ये काय घडलं?.या घटनेमुळे सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे – काहीजण प्रवाशाच्या 'बोल्ड' उत्तराने हसताहेत, तर काहींनी विनातिकिट प्रवासाच्या वाढत्या समस्येवर टीका केली आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी अशा घटनांवर कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे, पण मुंबईच्या गर्दीच्या लोकलमध्ये हे आव्हान कायम आहे. हा व्हिडीओ पुन्हा एकदा दर्शवतो की, कायद्याची भीती असूनही काही लोक चलाखीने विनातिकिट प्रवास करत असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.