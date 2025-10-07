Divorce Celebration Viral Video : दुग्धाभिषेकाने मराठमोळ्या भिडूनं साजरा केला घटस्फोट! १२ तोळ सोनं-१८ लाख रुपये रोख देऊन सुटका...

प्रत्येक शेवट नेहमीच शांतता किंवा दुःखाने होत नसतो. काहींसाठी, तो नवीन सुरुवात आणि आनंदाचा क्षण देखील असतो. सोशल मीडियावर एका पुरुषाने आपला घटस्फोट साजरा केला आणि तो क्षण आनंदात बदलला. त्याने जगाला सांगण्यासाठी केक कापला की तो आता अविवाहित आहे आणि आनंदी आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..लक्ष वेधून घेणारी आणखी गोष्टलक्ष वेधून घेणारी आणखी गोष्ट म्हणजे त्याने आपल्या घटस्फोटीत पत्नीला १२ तोळ सोनं आणि १८ लाख रुपये रोख देऊन आपल्या आयुष्यातील नवीन अध्याय सुरू केला.आपल्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर ९६ कुळी मराठा असा बायो या पुरूषाने दिला आहे. .Palghar: Saravali Grapanchayat कार्यालयातच लिपिक आणि उपसरपंचामध्ये हाणामारी Video Viral | Sakal News.दूधाने अंघोळइंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओत दिसते की पुरुष बसलेला आहे आणि त्याची आई त्याला दूधाने अंघोळ घालत आहे. ही कृती ‘अभिषेक’ म्हणून ओळखली जाते, जशी भाविक शुद्धीकरणासाठी दूध किंवा पाणी ओततात. घटस्फोटानंतर या पुरुषानेही अभिषेक केला. त्यानंतर त्याने कपडे घातले आणि पुढील भागात चॉकलेट केक घेऊन हसत होता..केक ठरला लक्षवेधक केक लक्षवेधक ठरला कारण त्यावर शब्दांनी सजावट केली होती. "हॅपी डिव्होर्स, १२० ग्रॅम सोने, १८ लाख रोख". त्याने हसत-हसत केक कापला आणि आपल्या कुटुंबासोबत हा क्षण एन्जॉय केला..व्हिडिओसोबत कॅप्शनव्हिडिओसोबत त्याने कॅप्शन लिहिले, “कृपया आनंदी राहा, स्वतःचा आनंद साजरा करा आणि निराश होऊ नका. १२० ग्रॅम सोने आणि १८ लाख रोख घेतले नाही तर दिलेत. सिंगल हूं, खुश हूं, आझाद हूं. मेरी जिंदगी, मेरी नियम, सिंगल और हॅपी.”.३० लाखांहून अधिक व्ह्यूजहा व्हिडिओ सोशल मीडियावर ३० लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. उत्सव हा एक हायलाइट असला तरी कमेंट सेक्शनही भरलेले आहे. नेटकरी मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया देत आहेत, “मम्माचा मुलगा” अशा कमेंटपासून ते त्याला समर्थन देणाऱ्या अनेक कमेंट वाचायला मिळतात..Viral Video: ट्रेनमध्ये चहा विकता विकता तो झोपी गेला अन् तेवढ्यात... माणुसकीचे दर्शन घडविणारा हृदस्पर्शी व्हिडिओ \n.डिस्क्लेमर: हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्याची सत्यता किंवा खोटेपणा याची हमी आम्ही देत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.