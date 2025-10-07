Trending News

Divorce Celebration Viral Video : दुग्धाभिषेकाने मराठमोळ्या भिडूनं साजरा केला घटस्फोट! १२ तोळ सोनं-१८ लाख रुपये रोख देऊन सुटका...

Mumbai Divorce Celebration Goes Viral: Gold, Cash, Cake & Joyful New Beginnings | घटस्फोटाचा अनोखा उत्सव: १२० ग्रॅम सोने आणि १८ लाख रोख देऊन नव्या आयुष्याची सुरुवात
Divorce Celebration video

Divorce Celebration video

esakal

Sandip Kapde
Updated on

प्रत्येक शेवट नेहमीच शांतता किंवा दुःखाने होत नसतो. काहींसाठी, तो नवीन सुरुवात आणि आनंदाचा क्षण देखील असतो. सोशल मीडियावर एका पुरुषाने आपला घटस्फोट साजरा केला आणि तो क्षण आनंदात बदलला. त्याने जगाला सांगण्यासाठी केक कापला की तो आता अविवाहित आहे आणि आनंदी आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Loading content, please wait...
viral video
viral post

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com