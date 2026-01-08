Trending News

Viral News : चोरांवर भारी पडली मुंबईची नारी ! पोलिसांनी हात झटकले पण अंकिताने वाराणसीत शोधला चोरी गेलेला फोन, सोशल मीडियावर होतेय कौतुक

Varanasi Mobile Theft : मोबाईलचे लोकेशन वाराणसी स्टेशन परिसरात सातत्याने दिसत होते. स्थानिकांच्या मदतीने चोराच्या खोलीतून १५–२० महागडे मोबाईल सापडले. अंकिताच्या चिकाटीमुळे तिचा फोन परत मिळाला आणि चोरांची टोळी उघडकीस आली.
Mumbai-based software engineer Ankita Gupta traced her stolen smartphone in Varanasi using mobile tracking technology, leading to the recovery of multiple stolen phones.

Yashwant Kshirsagar
Mumbai Woman Recovers Stolen Phone : वाराणसीच्या अस्सी घाटावर २९ डिसेंबर २०२५ रोजी संध्याकाळी संध्याकाळच्या आरतीला उपस्थित राहण्यासाठी मुंबईहून एक कुटुंब आले होते. आरतीनंतर घाटावरुन परताताना, कुटुंबातील सदस्य अंकिताच्या जॅकेटमधून कोणीतरी १.५ लाख रुपयांचा फोन चोरला. अंकिताला हे जाणवले पण गर्दीमुळे तिला त्यावेळी काहीही समजले नाही. थोड्या वेळाने जेव्हा तिला तिच्या जॅकेटमधील फोन ह तेव्हा तिला तो गायब असल्याचे आढळले. तिने तिच्या भावाच्या फोनवरुन फोन कॉल केला पण कोणीही उत्तर दिले नाही. दोन-तीन वेळा रिंग वाजल्यानंतर फोन बंद झाला .

