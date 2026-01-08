Viral News : चोरांवर भारी पडली मुंबईची नारी ! पोलिसांनी हात झटकले पण अंकिताने वाराणसीत शोधला चोरी गेलेला फोन, सोशल मीडियावर होतेय कौतुक

Mumbai Woman Recovers Stolen Phone : वाराणसीच्या अस्सी घाटावर २९ डिसेंबर २०२५ रोजी संध्याकाळी संध्याकाळच्या आरतीला उपस्थित राहण्यासाठी मुंबईहून एक कुटुंब आले होते. आरतीनंतर घाटावरुन परताताना, कुटुंबातील सदस्य अंकिताच्या जॅकेटमधून कोणीतरी १.५ लाख रुपयांचा फोन चोरला. अंकिताला हे जाणवले पण गर्दीमुळे तिला त्यावेळी काहीही समजले नाही. थोड्या वेळाने जेव्हा तिला तिच्या जॅकेटमधील फोन ह तेव्हा तिला तो गायब असल्याचे आढळले. तिने तिच्या भावाच्या फोनवरुन फोन कॉल केला पण कोणीही उत्तर दिले नाही. दोन-तीन वेळा रिंग वाजल्यानंतर फोन बंद झाला . . अंकिताच्या चिकाटीची परीक्षा मुंबईतील घाटकोपर येथील रहिवासी उमेश गुप्ता यांची मुलगी आणि व्यवसायाने सॉफ्टवेअर इंजिनिअर अंकिता गुप्ता चोरी झाल्यानंतर ती भेलुपूर पोलिस ठाण्यात गेली. पोलिस ठाण्यात तिने एफआयआर दाखल केला आणि फोन ट्रॅकर वापरून फोन ट्रेस करण्यास सांगितले. पोलिसांनी बेपत्ता व्यक्तीची तक्रार नोंदवली, परंतु त्यानंतर तपास थांबला. मोबाईल बिल, ईएमआय नंबर आणि इतर कागदपत्रे देऊनही, संशयास्पद ठिकाणी लोकेशन सापडले नाही किंवा कोणताही शोध घेण्यात आला नाही..Sangli : सांगली अत्याचार प्रकरणाला नवं वळणं, पीडितेच्या बहिणीचा जबाब नोंदवला; धक्कादायक माहिती उघड, घटनेदिवशी रात्री ११ पर्यंत....अॅप वापरून मोबाईलचे लोकेशन ट्रॅक पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळे निराश झालेल्या अंकिताने तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला. एका अॅप वापरून तिने मोबाईलचे लोकेशन ट्रेस केले, जे वाराणसी स्टेशन दाखवत होते. अंकिताने पोलिसांना तिच्यासोबत वाराणसी स्टेशनवर येऊन तपास करण्यास सांगितले, परंतु पोलिसांनी सांगितले की ते १००-२०० मीटर अंतरावर आहे. हा खूप दाट परिसर आहे, त्यामुळे तो शोधणे कठीण झाले आहे. त्यानंतर अंकिताने स्वतः फोन शोधण्याचा निर्णय घेतला. काही वेळानंतर, तिने पुन्हा ट्रॅकिंग सुरू केले. फोनच्या लोकेशनवरून सातत्याने तेच लोकेशन दिसत होते..अंकिता, तिचा भाऊ आणि काकासह रात्री १० वाजता त्या ठिकाणी पोहोचली. पोलिस घटनास्थळी पोहोचले, परंतु त्यांनी शोध घेतला नाही किंवा कोणालाही ताब्यात घेतले नाही. औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर, पोलिस परतले. दुसऱ्या दिवशी, मंगळवारी सकाळी घटनांनी एक नवीन वळण घेतले. मोबाईलचे लोकेशन तेच राहिले. अंकिता घटनास्थळी पोहचली आणि स्थानिकांच्या मदतीने तिला कळले की संशयित चांदपूर चौराहा येथील जीटी रोडवरील एका घरात भाड्याने राहत होता..चोराच्या खोलीत २० मोबाईल फोन सापडलेखोली उघडली असता आत १५ ते २० महागडे मोबाईल फोन सापडले, ज्यात तीन ते चार आयफोनचा समावेश होता. अंकिताने तिचा आयफोन तिथेच ओळखला, तर आरोपी पळून गेला होता. स्थानिकांनी आणि अंकिताच्या भावाने पोलिसांना माहिती दिली. घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर पोलिसांनी सर्व फोन जप्त केले. जप्त केलेल्या मोबाईल फोनचा वापर करून ते इतर पीडितांची ओळख पटवत असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे आणि फरार आरोपीचा शोध सुरू आहे. अंकिता तिचा भाऊ आणि काकासोबत मुंबईत परतली आहे. .अंकिताच्या तांत्रिक कौशल्यामुळे आणि दृढनिश्चयामुळे, अंकिताने तिचा महागडा एस-२३ अल्ट्रा फोन फक्त परत मिळवला नाही तर तिच्या धाडसाने हेही सिद्ध केले की जर तुम्ही दृढनिश्चयी असाल तर काहीही कठीण नाही. स्थानिक लोकांच्या मते, अस्सी घाट आणि आसपासच्या परिसरात गर्दीचा फायदा घेऊन दररोज अनेक मोबाईल चोरीच्या घटना घडतात, परंतु ठोस कारवाईअभावी अनेक टोळ्या बऱ्याच काळापासून सक्रिय आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.