Shivaji Maharaj : सुरतमध्ये झाला होता शिवरायांवर खूनी हल्ला! जाणून घ्या गुजरातचे सर्वात श्रीमंत शहर मराठ्यांनी का लुटले?

छत्रपती शिवाजी महाराज हे प्रत्येक भारतीयांसाठी दैवत आहेत. महाराजांनी परकीय हल्ले उलथून लावले आणि आपला महाराष्ट्र वाचवला. शिवरायांच्या काळातील अनेक किस्से पुस्तकांत लिहून ठेवले आहेत. त्यांच्या काळातील प्रत्येक गोष्ट जाणून घेण्याची प्रत्येकाला इच्छा असते. असाच हा किस्सा छत्रपती शिवाजी महाराजांवर झालेल्या खूनी हल्ल्याचा… हा किस्सा शेवटपर्यंत वाचा..सुरतची पहिली लूटशिवाजी महाराजांनी सुरतवर स्वारी केली होती. त्यावेळी गुजरातमध्ये मुघलांची सत्ता होती. शिवाजी महाराज स्वराज्य स्थापनेसाठी झटत होते. हे करत असताना त्यांना कित्येकदा दिल्लीकर मुघल आणि आजूबाजूच्या आदिलशाही सत्तेशी लढावे लागत असे. हे सर्व सुरु असताना, सैन्यांच्या देखभालीसाठी आणि किल्ला बांधण्यासाठी पैसाही महत्त्वाचा होता.१६६४ मध्ये शिवाजी महाराजांनी सुरतची पहिली लूट पैसा मिळवण्यासाठी केली. महाराजांनी नियोजन केले – बहिर्जींनी शहराच्या संपत्तीची माहिती महाराजांना दिली. महाराज खूष झाले. तेव्हा ते नाशिकला होते, सोबत चार हजार सैनिक होते. ६ जानेवारी १६६४ रोजी महाराज डांगचे जंगल पार करून सूरतच्या वेशीवर येऊन थांबले..गुजरातमधील सर्वात श्रीमंत शहरसुरत म्हणजे गुजरातमधील सर्वात श्रीमंत शहर. आताची मुंबई समजा... व्यापारी पेठा, नाके, व्यापारी घडामोडीचे प्रमुख स्थळ. हाजी सैय्यद बेग आणि बहिर्जी बोहरा हे दोन व्यापारी त्या वेळेपर्यंत एवढे श्रीमंत होते की त्यांना पृथ्वीवरील सर्वात धनाढय म्हणून ओळख होती. एक बनिया तर त्या वेळी ८ कोटी रूपयांचा धनी होता. याशिवाय तिथे इंग्रज व डच यांच्या वखारीही होत्या. अशा संपत्तीच्या माहेर घरात महाराज येऊन धडकले..Shivaji Maharaj: इतिहासातील गुपित! छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बोटं छाटल्यानंतर शाहिस्तेखान कुठं पळाला? पुढं कधीच परतला नाही.त्यावेळी सुरतेत मुघल इनायत खान होता. शिवाजी महाराज सुरतेत येणार हे त्याला ५ तारखेला कळले होते. त्यामुळे त्याने स्वत:ला सुरक्षित केले, शहराभोवती रक्षक ठेवले, पूल तोडले, तोफा ठेवल्या आणि सुरतेचं रक्षण केल्याची अफवा पसरवली. मात्र स्वत: काही सैनिकांसह किल्ल्यात लपून बसला. अनेक अधिकारी व दोन श्रीमंत व्यापारी देखील इनायत खानासोबत होते.पण कोणताही हल्ला करण्यापूर्वी महाराजांनी मुघल सुभेदारास व व्यापाऱ्यांना निरोप पाठवला, समोर येऊन दंडाची रक्कम भरा, नाहीतर आम्हाला लूट-जाळपोळ करावी लागेल..असा झाला महाराजांवर हल्लापण खानाने उद्धट उत्तर दिले. तो उत्तर घेऊन आला तेव्हा महाराजांनी त्याला अटक केली. महाराजांनी इनायतखान लपलेल्या किल्ल्यावर हल्ला सुरू केला. जेणेकरून बाहेर कोणी फिरू नये. शहरात लूट आणि जाळपोळ सुरू झाली. हे पाहून खान घाबरला. त्याने शिवाजी महाराजांसोबत चर्चेसाठी एक छुपा खुनी पाठवला. तो महाराजांच्या अंगावर खंजीर घेऊन धावला. तो खंजीर घेतलेला हात महाराजांच्या सैनिकाने वरंच्यावर छाटला. तरीही तो खुनी महाराजांवर आदळला. दोघेही कोलमडले. महाराज उठले आणि खुन्याला संपवलं.यावेळी महाराज संतापले, परंतु रयतेला त्रास न देता धनाढ्य व्यापार्यांच्या घरातील झडत्या घेतल्या. मोहरांनी भरलेल्या पिशव्या, अठ्ठावीस शेर मोठे मोती आणि बरीच धन संपत्ती सापडली. ६ ते १० जानेवारीपर्यंत सुरत लुटले गेले. सुमारे एक कोटी रूपयांचा ऐवज घेऊन शिवाजी महाराजांनी पुणे गाठले. यामुळे महाराजांनी इनायत खानाला चांगलाच धडा शिकवला, जो त्याने कधीच विसरला नाही..