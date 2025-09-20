Trending News

Shivaji Maharaj : सुरतमध्ये झाला होता शिवरायांवर खूनी हल्ला! जाणून घ्या गुजरातचे सर्वात श्रीमंत शहर मराठ्यांनी का लुटले?

Chhatrapati Shivaji Maharaj: छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पहिल्या सुरत लुटेतील हा किस्सा आहे. खाली तुम्हाला विस्तृत वाचता येईल. संपूर्ण किस्सा वाचा...
Sandip Kapde
Updated on

छत्रपती शिवाजी महाराज हे प्रत्येक भारतीयांसाठी दैवत आहेत. महाराजांनी परकीय हल्ले उलथून लावले आणि आपला महाराष्ट्र वाचवला. शिवरायांच्या काळातील अनेक किस्से पुस्तकांत लिहून ठेवले आहेत. त्यांच्या काळातील प्रत्येक गोष्ट जाणून घेण्याची प्रत्येकाला इच्छा असते. असाच हा किस्सा छत्रपती शिवाजी महाराजांवर झालेल्या खूनी हल्ल्याचा… हा किस्सा शेवटपर्यंत वाचा.

