Danger Tribe : जगातला सगळ्यात भयानक समुदाय, इथले लोक स्वतःच्या आई-वडिलांच्या मृत शरीराला कच्चे खातात

पापुआ न्यू गिनीच्या घनदाट जंगलात राहणाऱ्या 'फोर' (Fore) जमातीची ही कथा ऐकायला जितकी थरारक वाटते, तितकीच ती त्यांच्या दृष्टिकोनातून भावनिक आणि सामाजिक परंपरेचा भाग होती. या जमातीबद्दलची आश्चर्यकारक माहिती जाणून घ्या.दुर्गम वास्तव्य आणि सीक्रेट लाइफपापुआ न्यू गिनीच्या पूर्व डोंगराळ भागात (Eastern Highlands) 'फोर' जमातीचे लोक राहतात. विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत हा भाग बाह्य जगापासून पूर्णपणे अलिप्त होता. निसर्गाच्या कुशीत राहणाऱ्या या जमातीने आपल्या पूर्वजांचा सन्मान करण्याची एक अत्यंत वेगळी आणि अघोरी वाटणारी पद्धत जोपासली होती. त्यांच्यासाठी मृतदेह जाळणे किंवा पुरणे म्हणजे प्रेमाचा अपमान वाटत असे म्हणून त्यांनी 'शवभक्षण' (Mortuary Cannibalism) या प्रथेचा स्वीकार केला होता..Beautiful Women : भारताशेजारीच राहतो असा समुदाय जिथे लोक 150 वर्षांपर्यंत राहतात जिवंत; 80 वर्षांच्या महिलासुद्धा दिसतात तरुण.मृतदेह खाण्यामागचे भावनिक कारणतुम्हाला वाटेल की हे लोक हिंसेपोटी असे करत होते पण तसे अजिबात नव्हते. त्यांच्या मते जेव्हा एखादा प्रिय व्यक्ती मरण पावते. तेव्हा तिचे शरीर मातीत सडून कीड्यांनी खाण्यापेक्षा स्वतःच्या नातेवाईकांच्या शरीराचा भाग बनणे जास्त सन्माननीय आहे. "जर आपण त्यांना खाल्ले नाही, तर त्यांचे अस्तित्व संपून जाईल," अशी त्यांची धारणा होती. ही एक प्रकारची अंत्यसंस्काराची पद्धत होती ज्याद्वारे मृत व्यक्तीचा आत्मा आणि त्याचे गुण आपल्या पुढच्या पिढीत जिवंत राहतील असा त्यांचा विश्वास होता..Aurangzeb Daughters : औरंगजेबाने कधीच स्वतःच्या मुलींचे लग्न का केले नाही? कारण वाचून अंगावर येईल काटा, हा क्रूर इतिहास ठेवलेला दडवून.शरीराचा कोणता भाग खाणे वर्ज्य होता?या प्रथेमध्ये एक विशिष्ट नियम होता. जमातीतील पुरुष प्रामुख्याने मानवी मांस खाणे टाळत असत कारण त्यांना वाटायचे की यामुळे त्यांची युद्धशक्ती कमी होईल. त्यामुळे मृतदेहाचे सेवन प्रामुख्याने स्त्रिया आणि लहान मुले करत असत. ते शरीराचे जवळजवळ सर्वच भाग खात असत परंतु पित्ताशय (Gallbladder) सारखे अत्यंत कडू भाग सहसा खाल्ले जात नसत. विशेष म्हणजे ते मेंदूचे सर्वाधिक सेवन करत असत जे पुढे त्यांच्या विनाशाचे कारण ठरले..Pandharpur : 'इटुल बा – इटुल रचमाय'! पंढरपूरची वारी 200 वर्षांपूर्वी कशी असायची? ब्रिटिश चित्रकाराने 1795 मध्ये केलं आश्चर्यकारक वर्णन.'कुरु' आजार आणि प्रथेचा शेवटया भयानक परंपरेमुळे १९५० च्या दशकात फोर जमातीत 'कुरु' (Kuru) नावाचा एक जीवघेणा आजार पसरला. याला हसवणारा मृत्यू (Laughing Death) असेही म्हणतात कारण यात रुग्ण अनियंत्रितपणे हसू लागत असे आणि थरथर कापून त्याचा मृत्यू होत असे. शास्त्रज्ञांना संशोधनाअंती असे आढळले की मृत व्यक्तीचा मेंदू खाल्ल्यामुळे प्रायॉन्स नावाचे घातक प्रथिन त्यांच्या शरीरात जात होते. हजारो लोकांचा बळी गेल्यावर आणि आधुनिक जगाशी संपर्क आल्यावर १९६० च्या सुमारास ही प्रथा अधिकृतपणे बंद करण्यात आली.