Nader Shah India Invasion : इराणच्या 'या' क्रूर शासकाने भारतात केला होता नरसंहार, गेले ३०००० बळी; कोहिनूर हिऱ्यासह लुटला अमूल्य खजिना

मध्यपूर्वेतील परिस्थिती पूर्णपणे अनियंत्रित झाली आहे. अमेरिका आणि इस्रायल यांनी संयुक्तपणे इराणवर हवाई हल्ले केले, ज्यात इराणचे सर्वोच्च नेते आयतुल्ला अली खामेनेई यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते आणि त्यांचे कुटुंबीय ठार झाले. या हल्ल्यानंतर इराणने तीव्र प्रत्युत्तर देत इस्रायलसह सौदी अरेबिया, कतार, बहरीन, जॉर्डन, कुवेत, इराक आणि संयुक्त अरब अमिराती (अबू धाबी व दुबईसह) यांच्यावर क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. युद्ध आता लवकर संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत..या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इतिहासातील एका क्रूर शासकाची आठवण होते तो म्हणजे इराणचा नादिर शहा. १७३९ मध्ये त्याने भारतावर आक्रमण करून दिल्लीत नरसंहार केला. २२ मार्च १७३९ रोजी दिल्लीत सुमारे २०,००० ते ३०,००० लोकांचा बळी गेला. या लुटीत त्याने मुघल साम्राज्याचा अमूल्य खजिना लुटला, ज्यात कोहिनूर हिरा, मयूर सिंहासन (तख्त-ए-तौस) आणि इतर मौल्यवान वस्तूंचा समावेश होता..मयूर सिंहासन हे शाहजहाँने बनवलेले भव्य सिंहासन होते, जे सुमारे १,१५० किलोग्रॅम सोन्याने बनवले गेले आणि २३० किलोग्रॅम मौल्यवान दगडांनी (हिरे, माणिक, पन्ना, मोती इ.) सजवले गेले होते. त्यात कोहिनूर, तैमूर माणिक यांसारखे दगड होते. तत्कालीन ७० कोटी रुपयांच्या लुटीची आजच्या काळात किंमत अब्जावधी डॉलर (काही अंदाजानुसार ४ ते १३ अब्ज डॉलर, म्हणजे सुमारे ३३,००० ते ₹१,००,००० कोटी) इतकी आहे. काही इतिहासकारांच्या मते ही रक्कम आज ₹१०.५ लाख कोटींपर्यंत पोहोचते. हे सिंहासन ताजमहालच्या किमतीपेक्षा दुप्पट महाग होते. या लुटीमुळे मुघल साम्राज्य कमकुवत झाले आणि नंतरच्या काळात ब्रिटिशांच्या उदयाला मार्ग मोकळा झाला..