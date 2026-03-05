Trending News

Nader Shah India Invasion : इराणच्या 'या' क्रूर शासकाने भारतात केला होता नरसंहार, गेले ३०००० बळी; कोहिनूर हिऱ्यासह लुटला अमूल्य खजिना

Kohinoor Diamond Loot : १७३९ मध्ये नादिर शाहने दिल्लीवर आक्रमण करून मोठा नरसंहार केला, ज्यात सुमारे २०–३० हजार लोक मारले गेले.या लुटीत कोहिनूर हिरा, मयूर सिंहासन आणि मुघल साम्राज्याचा अमूल्य खजिना लुटला गेला.
A historical depiction of Nader Shah’s invasion of Delhi in 1739, when Persian forces massacred thousands and looted the Mughal treasury, including the Kohinoor diamond and the Peacock Throne.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Iran
DIAMOND
History
Mughal Empire

