Viral Video: महाकुंभातील नागा बाबांचे भाकीत खरं ठरलं? २०२५ मध्ये चौफेर पाणीच पाणी! कोण आहेत बालक गिरी बाबा?

देशभरात पावसाने हाहाकार माजवलं आहे. पूर, भूस्खलन आणि जलसाठे यामुळे अनेक भागांमध्ये हाहाकार उडाला आहे. विशेषतः उत्तर आणि पूर्व भारतात परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे. महाराष्ट्रातही मुसळधार पावसामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून, मराठवाड्यातील अनेक गावे पूरग्रस्त झाली आहेत. शेतातील माती वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांच्या समोर मोठी संकटं उभी राहिली आहेत. एकूणच, यावेळचा पाऊस असामान्य प्रमाणात पडला असून, संपूर्ण भारताला त्याचा फटका बसला आहे..मराठवाड्यातील बीड, नांदेड आणि जलना जिल्ह्यांमध्ये पावसाने नद्या ओसंडून वाहत आहेत. कमी उंचीचे भाग पूर्णपणे बुडाले आहेत. शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांच्या पिक नष्ट झाली आहेत. शेतकरी मदतीसाठी हाक मारत आहे. जिकडे नजर जाईल तिकडे फक्त पाणी आहे..दरम्यान महाकुंभ मेळ्यातील एका नागा बाबांचे भाकीत आता सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. या बाबांनी २०२५ साली भारतात 'चौफेर पाणीच पाणी' होईल असा दावा केला होता. हा व्हिडिओ सध्या लाखो लोक पाहत असून, अनेकजण याला भाकित खरं ठरल्याचे म्हणत आहेत..Heavy Rain Beed: आभाळ फाटलं निसर्ग कोपला; बंधारा फुटला, तर कुठे संपर्क तुटला, नित्रुड येथे सात लोक पुरात अडकले.कोण आहेत हे बालक गिरी बाबा?बालक गिरी बाबा नागा अखाड्यातील म्हणून ओळखले जातात. महाकुंभ मेळाव्याती त्यांचा एक व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. .त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते, "मी २०२५ ओळखले आहे. २०२५ हिंदुस्थानसाठी भारी आहे. २०२५ मध्ये चौफेर फक्त पाणी असेल. हा माझा दावा आहे." त्यांचे हे शब्द आता वास्तवात उतरल्यासारखे दिसत आहेत, ज्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरले आहे..Nashik Rain Update: नाशिकमध्ये पावसाचा धुमाकूळ... रस्ते, रेल्वे वाहतूक विस्कळीत, गावांचा संपर्क तुटला.