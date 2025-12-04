Video: क्रूरतेचं टोक! कृत्रिम पाय उचलून फेकला, अपंगाला अमानूष मारहाण; जीआरपी कॉन्स्टेबलने सगळ्या मर्यादा ओलांडल्या

नवी दिल्लीः सोशल मीडियात एक धक्कादायक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये एक व्यक्ती अपंग व्यक्तीला अमानुषपणे मारहाण करीत आहे. अपंगाचा कृत्रिम पाय धरुन ओढतो, फेकतो, त्याच्यावर लाथा घालतो.. या व्हिडीओमुळे नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केलाय. संबंधित जीआरपी कॉन्स्टेबलवर कठोर कारवाई करण्याच्या मागणी होते. नागदा रेल्वे स्थानकातला हा व्हिडीओ असल्याचं स्पष्ट झालेलं आहे..एखाद्या माणसात किती क्रूरता असू शकते, हे उज्जैनमधल्या नागदा रेल्वे स्टेशनवरच्या व्हिडीओतून दिसून येतं. रेल्वे सुरक्षा दलाचे हेड कॉन्स्टेबल मानसिंह टेकाम यांनी ही अमानुष मारहाण केलेली आहे. रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर झोपलेल्या एका व्यक्तीला लाथा-बुक्क्यांनी मारताना त्यांच्यात थोडीही माणुसकी दिसून येत नाही. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी कारवाई केली आहे..Malegaon News : घरकुल लाभार्थ्यांचे सुमारे सहा कोटी रुपये थकले; प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अनुदान हिशोब विभागाच्या दिरंगाईमुळे रखडले.कृत्रिम पाय उचलून फेकलाव्हायरल व्हिडीओमध्ये स्पष्ट दिसतंय की, हेड कॉन्स्टेबल केवळ त्या अपंग व्यक्तीला मारत नाहीत, तर त्याचा कृत्रिम पाय उचलून फेकतात. तिथे उपस्थित असलेल्या एका प्रवाशाने आपल्या मोबाईलमध्ये हा व्हिडीओ रेकॉर्ड केला आहे. त्यानंतर त्याने व्हिडीओ सोशल मीडियात शेअर केला..Viral Video: 'सनम तेरी कसम...' गाण्यावर डान्स करणाऱ्या नव वधु-वराचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल, यूजर्सच्या मजेदार कमेंटचा पाऊस.स्नेह नावाच्या सामाजिक संस्थेचे सदस्य पंकज मारु आणि प्रकाश जैन यांनी रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे याबाबत तक्रार दिली आहे. प्रकरणाचं गांभीर्य बघून रेल्वेचे पोलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल यांनी तात्काळ कारवाई करत हेड कॉन्स्टेबल मानसिंह टेकाम यांना निलंबित केलं आहे. सोबतच त्यांनी इंदौर लाईनवर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.