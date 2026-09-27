Viral Video: रील्समध्ये दाखवले घरातील सोनं अन् रोकड; चोरट्यांनी घर फोडून लुटलं तब्बल 1 कोटींचं धन

सोशल मीडियावर आलिशान जीवनशैली, सोन्या-हिऱ्यांचे दागिने आणि मोठ्या प्रमाणात रोकड दाखवणाऱ्या कन्याकुमारी येथील एका इन्फ्लुएन्सरच्या नगेर्कोईलमधील घरातून सुमारे एक कोटी रुपयांचा ऐवज चोरीला गेला आहे. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी तिच्या सोशल मीडिया पोस्ट आणि रील्सकडेही लक्ष केंद्रित केले आहे..मधुमिता या इन्फ्लुएन्सरचे सोशल मीडियावर ४.५ लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. त्या नियमितपणे आपल्या रील्स आणि फोटोंमधून आलिशान जीवनशैलीचे प्रदर्शन करत असतात. त्यांच्या अनेक पोस्टमध्ये सोन्याचे आणि हिऱ्यांचे दागिने तसेच मोठ्या प्रमाणात रोकड दाखवण्यात आली आहे. काही व्हिडिओंमध्ये रोख रक्कम दाखवतानाचे, तसेच एका मुलावर रोकड उधळतानाचे दृश्यही दिसते..कुटुंब खरेदीसाठी बाहेर गेले आणि घरात चोरीपोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी मधुमिता यांचे कुटुंब खरेदीसाठी घराबाहेर गेले होते. हीच संधी साधून चोरट्यांनी नगेर्कोईलमधील व्हीआयपी गार्डन परिसरातील त्यांच्या घरात प्रवेश केला. घरातील लॉकर फोडून किंवा उघडून चोरट्यांनी मोठ्या प्रमाणात दागिने आणि रोकड लंपास केली..Mumbai-Pune Accident: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर तिहेरी अपघात; कोल्हापुरच्या दोन तरुणांचा मृत्यू, एक गंभीर Video Viral .कुटुंबीय घरी परतल्यानंतर चोरीचा प्रकार उघडकीस आला. घरातील लॉकर उघडा असल्याचे आणि त्यातील मौल्यवान वस्तू गायब असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, सुमारे ९६० ग्रॅम सोन्याचे दागिने आणि हिऱ्यांचे दागिने तसेच ५० हजार रुपये रोख चोरीला गेले आहेत. या सर्व ऐवजाची एकूण किंमत जवळपास एक कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे..सोशल मीडिया पोस्ट तपासाच्या केंद्रस्थानीमधुमिता यांच्या सोशल मीडिया पोस्ट आणि रील्सचा आता पोलिसांकडून तपास केला जात आहे. सोशल मीडियावर दागिने, रोकड आणि वैभवशाली जीवनशैलीचे सातत्याने केलेले प्रदर्शन चोरट्यांना घराची माहिती किंवा कुटुंबाच्या हालचालींचा अंदाज देण्यास कारणीभूत ठरले का, याचा तपास केला जात आहे.एका जुन्या रीलमध्ये मधुमिता यांनी आपल्या मौल्यवान वस्तूंचे संरक्षण कसे करावे, याबाबत माहिती दिल्याचेही समोर आले आहे. मात्र, त्यानंतरही त्यांच्या घरात चोरी झाली आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर पूर्वी शेअर केलेल्या माहितीचा तपासात काही उपयोग होतो का, याकडे पोलिसांचे लक्ष आहे..चोरट्यांचा शोध घेण्यासाठी पाच विशेष पथकेया चोरीप्रकरणी संशयितांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी पाच विशेष पथके तयार केली आहेत. मधुमिता यांच्या सोशल मीडिया पोस्ट आणि रील्सचा तपास करण्यासोबतच चोरीच्या घटनेतील संशयितांचा माग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..वडील गेले, घरची जबाबदारी खांद्यावर आली; दिवसा बांधकामावर मजुरी अन् रात्री अभ्यास, अभिषेक बनला अधिकारी! पण यश बघायला बाप नसल्याने भावूक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.