Snake News : मी कात टाकली! रात्री झोपली मुलगी अन् सकाळी बनली नागीण, बेडवरचं दृश्य पाहून गाव हादरलं, पण विषय वेगळाच

उत्तर प्रदेशातील औरैया जिल्ह्यातील एका शांत गावात रात्री घडलेली घटना सकाळी उघडकीस आली तेव्हा संपूर्ण गाव हादरून गेला. एक तरुणी रात्री झोपी गेली पण सकाळी तिच्या बेडरुममधील दृश्य पाहून सर्वजण दचकले. मुलगी 'नागीण' बनून निघून गेल्याची भीतीदायक अफवा पसरली.फफूंद पोलीस स्टेशन हद्दीतील या गावात राहणारी तरुणी रात्री आपल्या प्रियकरासोबत पळून गेली. पण जाताना तिने मागे असा फिल्मी बनाव रचला की कोणालाही शंका येणार नाही. सकाळी ती खोलीबाहेर न आल्याने कुटुंबीयांनी दरवाजा उघडला. आत बेडवर पाच फूट लांबीची सापाची कात कपड्यांत गुंडाळलेली होती. जवळच तिच्या बांगड्या आणि सिंदूर सांडलेला होता. हे पाहून आई-वडील, भावंडे सगळे घाबरले..ही बातमी क्षणार्धात गावात पसरली. "मुलगी नागीण झाली!", "मानवी रूप सोडून सापाच्या रूपात निघून गेली!" अशा भयाण अफवा वाऱ्यासारख्या फिरल्या. काही महिलांनी घाबरून पूजापाठ सुरू केले तर काही लोक त्या घराजवळ जायलाही घाबरू लागले. भीतीचे वातावरण पसरले. शेवटी कुटुंबीयांनी पोलिसांना बोलावले.पोलिसांनी तपास सुरू केला तेव्हा सत्य समोर आले. खोलीत कोणतीही मारामारी किंवा संघर्ष झाल्याचे चिन्ह नव्हते. तपासात उघड झाले की तरुणीचे गावातीलच एका तरुणावर खूप प्रेम होते. कुटुंबीय लग्नाला विरोध करत होते. म्हणून दोघांनी पळून जाण्याचा निर्णय घेतला..तरुणीने खूप हुशारीने प्लॅन बनवला. तिने जाणीवपूर्वक सापाची कात मिळवली, ती बेडवर ठेवली आणि बांगड्या, सिंदूरही ठेवले. ग्रामीण भागात अंधश्रद्धा जास्त असते हे तिला ठाऊक होते. लोक तिच्या बेपत्ता होण्याला रहस्यमयी वळण देतील आणि शोध घेण्याचे टाळतील असा तिचा डाव यशस्वी झाला होता..पोलिसांनी सांगितले, "हा पूर्णपणे बनाव होता. नागीण ही फक्त अफवा आहे. तरुणी आणि तिच्या प्रियकराचा शोध घेण्यासाठी मोबाईल ट्रॅकिंग सुरू आहे. लवकरच दोघांना पकडले जाईल." सध्या अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असून तपास जोरात सुरू आहे.व्हॅलेंटाईन्स डे जवळ आला असताना ही घटना दाखवते की प्रेमासाठी तरुण-तरुणी किती भन्नाट आयडिया करतात. अंधश्रद्धेचा फायदा घेऊन लोकांना फसवणे सोपे जाते. गावकऱ्यांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी पोलिसांना सहकार्य करावे असे आवाहनही करण्यात आले आहे..