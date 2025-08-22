VIRAL VIDEO: शिक्षिकेचा भन्नाट अंदाज! गाण्याच्या तालावर शिकवला मुलांना 'गुड टच-बॅड टच' धडा! कसा ते एकदा बघाच! व्हिडिओ पाहून तुम्हालाही हसू येईल

1 नामिबियातील शिक्षिकेचा गुड टच-बॅड टच शिकवण्याचा व्हिडिओ व्हायरल.2 गाणं आणि हावभावामुळे व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांना हसू आवरत नाही.3 मुलांच्या सुरक्षेवर आधारित हा धडा सोशल मीडियावर ट्रेडिंग ठरला आहे..सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही अंगावर शहारे आणणारे असतात. तर काही तुमचं भरभरुन मनोरंजन करतात. अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये एक शिक्षिका लहान विद्यार्थ्यांना गुड टच बॅड टचचे धडे देताना दिसतोय. तिची सांगण्याची पद्धत इतकी भारी आहे की, व्हिडिओ पाहून तुम्हालाही हसू आवरणार नाही. सध्या तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय..सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओ हा नामिबियातील एका शिक्षिकेचा आहे. या व्हिडिओमध्ये शाळेतील मुलांना गुड टच आणि बॅड टच याविषयी जागरूक करताना दिसतेय. ती गाण्याद्वारे विद्यार्थ्यांना गुड टच बॅड टचचं महत्व पटवून देताना दिसत आहे. तिचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होताना दिसतोय..व्हिडिओमध्ये तिचे हावभाव, गाणं म्हणण्याचा उत्साह सगळं काही एकदम उत्साहात दिसून येतय. सध्या तिचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. तिचे हवभाव पाहून अनेकांना हसू आवरत नाहीय. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर ट्रेडिंगचा विषय ठरला आहे. .FAQs.हा व्हायरल व्हिडिओ कोणत्या देशातील आहे? हा व्हिडिओ नामिबियातील एका शिक्षिकेचा आहे..व्हिडिओमध्ये शिक्षिका काय शिकवत आहे?ती विद्यार्थ्यांना गुड टच आणि बॅड टच याविषयी शिकवत आहे..शिकवण्याची पद्धत विशेष का आहे?शिक्षिका गाण्याद्वारे आणि हावभावातून धडा शिकवत असल्याने तो मजेदार झालाय..हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर का व्हायरल झाला?तिचा उत्साह, हावभाव आणि मजेदार शिकवण्याची स्टाईल पाहून लोकांना हसू आवरलं नाही..Video : पाठीमागून गपचूप आला मिठी मारली अन् छातीवर...; रस्त्यावर महिलेसोबत अश्लील कृत्य, धक्कादायक घटनेचे फुटेज व्हायरल, पाहा व्हिडीओ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.