Viral Video : धक्कादायक ! धावत्या नमो भारत एक्सप्रेसमध्ये जोडप्याने ठेवले शरीरसंबंध, व्हिडिओ व्हायरल

Namo Bharat Train Viral Video : रॅपिड रेल्वे नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये एक लज्जास्पद घटना घडली आहे. चालत्या ट्रेनमध्ये एका कपलने शरीरसंबंध ठेवले. आता याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. आरआरटीएस नेटवर्कच्या गाझियाबाद-मेरठ विभागात चालत्या ट्रेनमध्ये ही घटना घडली. व्हिडिओ व्हायरल होताच पोलिसांनी सांगितले की ते प्रकरणाची सत्यता तपासण्यासाठी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन महामंडळ (एनसीआरटीसी) अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधत आहेत. .एनसीआरटीसीच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका वृतवाहिनीला सांगितले की, "हा व्हिडिओ गेल्या महिन्याच्या २४ नोव्हेंबरचा आहे. चौकशी सुरू करण्यात आली आहे आणि काही कारवाई करण्यात आली आहे. आम्ही जागरूकता निर्माण करण्यासाठी मोहीम सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत." अधिकाऱ्याने असेही स्पष्ट केले की व्हिडिओमधील जोडपे स्टाफमधील नव्हते. शिवाय, ट्रेनच्या सीसीटीव्ही.Crime Viral Video : प्रियसीसोबत बोलताना सापडला अन् प्रियकराला चोपचोपला, कोल्हापुरातील घटनेचा सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल. ही घटना २४ नोव्हेंबर रोजी मोदीनगर (उत्तर) स्टेशनजवळ ट्रेन येत असताना घडली व्हायरल व्हिडिओच्या बॅंकग्राऊंडमध्ये ट्रेनमधील घोषणा ऐकू येतात. तिसरा प्रवासी देखील जोडप्याच्या मागे दोन रांगेत बसलेला दिसतो, जिथे एक मुलगा आणि मुलगी लैंगिक शरीरसंबंध ठेवताना दिसतात. या घटनेची सविस्तर प्रतिक्रिया मिळविण्यासाठी एनसीआरटीसीच्या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन्स विभागाशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न करूनही अद्याप याबाबत पूर्ण माहिती समोर आलेली नाही. या कपलबद्दल माहितीही मिळालेली नाही. दरम्यान या घटनेची माहिती पोलिसांना का दिली गेली नाही असा सवाल आता उपस्थित होत आहे..FAQs प्र. ही घटना कुठे घडली? उ. गाझियाबाद–मेरठ आरआरटीएस (नमो भारत) मार्गावरील धावत्या ट्रेनमध्ये.प्र. घटना कधी घडली? उ. २४ नोव्हेंबर रोजी, ट्रेन मोदीनगर (उत्तर) स्टेशनजवळ असताना.प्र. व्हिडिओमधील जोडपे ट्रेन स्टाफमधील होते का? उ. नाही, एनसीआरटीसीनुसार ते स्टाफचे सदस्य नव्हते.प्र. व्हिडिओ कसा व्हायरल झाला? उ. सीसीटीव्ही फुटेज मोबाईलवर रेकॉर्ड करून सोशल मीडियावर लीक झाल्याचा दावा आहे.प्र. प्रशासनाने काय कारवाई केली? उ. चौकशी सुरू असून जागरूकता मोहीम राबवण्याची प्रक्रिया चालू आहे.प्र. पोलिसांना तात्काळ माहिती देण्यात आली का? उ. याबाबत स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही; उशिरा कळविण्याबाबत प्रश्न उपस्थित आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.