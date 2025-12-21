Trending News

Viral Video : धक्कादायक ! धावत्या नमो भारत एक्सप्रेसमध्ये जोडप्याने ठेवले शरीरसंबंध, व्हिडिओ व्हायरल

Rapid Rail Viral Incident : एनसीआरटीसी अधिकाऱ्यांनुसार जोडपे ट्रेन स्टाफमधील नव्हते आणि चौकशी सुरू आहे. सीसीटीव्ही फुटेज मोबाईलवर रेकॉर्ड करून लीक झाल्याची माहिती देण्यात आली. पोलिसांना तात्काळ माहिती का देण्यात आली नाही, यावर प्रश्न उपस्थित होतोय.
सकाळ डिजिटल टीम
Namo Bharat Train Viral Video : रॅपिड रेल्वे नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये एक लज्जास्पद घटना घडली आहे. चालत्या ट्रेनमध्ये एका कपलने शरीरसंबंध ठेवले. आता याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. आरआरटीएस नेटवर्कच्या गाझियाबाद-मेरठ विभागात चालत्या ट्रेनमध्ये ही घटना घडली. व्हिडिओ व्हायरल होताच पोलिसांनी सांगितले की ते प्रकरणाची सत्यता तपासण्यासाठी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन महामंडळ (एनसीआरटीसी) अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधत आहेत.

Uttar Pradesh
viral
modi express
viral video
Couple

