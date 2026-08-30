Nepal Flood Viral Video : नेपाळमधील महापुरात देवदूत बनून आली म्हैस, तरुणाचा वाचवला जीव; हृदयस्पर्शी व्हिडिओ पाहून नेटकरीही भावूक

Nepal Flood Buffalo Rescues Stranded Man : नेपाळमध्ये नुकत्याच आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे सर्वत्र हाहाकार उडाला आहे. नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत आणि पाण्याचा भलामोठा प्रवाह माणसांपासून ते मोठ्या इमारतींपर्यंत सर्व काही वाहून नेत आहे. या विनाशाच्या आणि गोंधळाच्या वातावरणात, सोशल मीडियावर एक आश्चर्यकारक आणि हृदयस्पर्शी व्हिडिओ समोर आला आहे. .या व्हिडिओमध्ये एक तरुण दुथडी भरून वाहणाऱ्या नदीच्या पुरात अडकलेला दिसतो; मात्र, त्याला वाचवण्यासाठी मानवी बचाव पथक आले नाही, तर एका म्हशीने देवदूता सारखी भूमिका बजावली आणि त्याचा जीव वाचवला.पाठीवर बसवून सुरक्षित स्थळी नेले व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये गढूळ पाणी भयानक वेगाने आणि ताकदीने वाहताना स्पष्टपणे दिसत आहे.असा प्रवाह जो कोणत्याही माणसाला सहजपणे वाहून नेऊ शकतो. तरीही, तो तरुण शांतपणे एका म्हशीच्या पाठीवर बसलेला दिसतो. .नेपाळमध्ये निसर्गाचा कहर! भोटेकोशी नदीला महापूर, गाड्या-इमारती क्षणार्धात वाहून गेल्या, धक्कादायक VIDEO समोर....ती म्हैस पाण्याचा प्रचंड दाब आणि लाटांचा सामना करत पुढे सरकते आणि त्या तरुणाला नदीच्या काठाकडे सुरक्षिततेकडे घेऊन जाते. तो तरुण घट्ट पकडून ठेवतो, तर ती म्हैस शांत आणि पूर्णपणे सहकार्य करणारी भूमिका बजावते. या दोघांमधील ताळमेळ आणि त्या प्राण्याची निष्ठा पाहून प्रत्येकजण थक्क झाला आहे..व्हिडिओ व्हायरलइंटरनेटवर हा व्हिडिओ अपलोड होताच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर धुमाकूळ घातला. लोक याचे वर्णन "निसर्गाच्या कोपातील एक अनोखी मैत्री" असे करत आहेत आणि त्या प्राण्याला "खरा तारणहार" म्हणत आहेत. जवळच्याच एका इमारतीच्या छतावरून हे दृश्य टिपणारे लोक श्वास रोखून हे पाहत होते, पण म्हशीने त्या तरुणाला सुरक्षितपणे काठावर आणताच त्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला..प्राण्यापेक्षा निष्ठावान दुसरा मित्र नाही इंटरनेट युजर्स या व्हिडिओवर कमेंट्स करत आहेत आणि त्या म्हशीच्या बुद्धिमत्तेचे कौतुक करण्यापासून स्वतःला रोखू शकत नाहीत. अनेकांनी कमेंट केली आहे की, जेव्हा या आपत्तीच्या काळात त्या माणसापर्यंत कोणतीही मानवी मदत पोहोचू शकत नव्हती, तेव्हा या मुक्या प्राण्याने एका माणसाचा जीव वाचवण्यासाठी स्वतःच्या जीवाची बाजी लावली. एका युजरने लिहिले, "हा आतापर्यंतचा सर्वात सुंदर व्हिडिओ आहे; खरोखरच, प्राण्यापेक्षा अधिक निष्ठावान कोणीही असू शकत नाही.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.