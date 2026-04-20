लाल साडी, पारंपरिक सोन्याचे दागिने अन् साधा मेकअप; मुकेश अंबानींच्या 66व्या वाढदिवशी नीता अंबानी दिसल्या रॉयल अंदाजात, Viral Video

नुकतंच मुकेश अंबानी यांच्या वाढदिवसानिमित्त नीता अंबानी यांनी मुंबईतल्या सिध्दिविनायक मंदिरामध्ये दर्शन घेतलं. मात्र यावेळी सर्वात जास्त लक्ष वेधून घेतलं ते त्यांच्या पारंपारिक लूकने. लाल रंगाची साडी आणि पारंपरिक ज्वेलरी घालून अतिशय साधा पण सुंदर लूक केला होता. .पारंपरिक साजात वेगळीच झलकनाजूक, छोट्या-छोट्या फुलांची डिझाईन असलेली ही लाल रंगाची साडी खूपच आकर्षक दिसत होती. पारंपरिक साडीसोबत जुळणारा ब्लाऊज त्यांनी घातला होता, ज्यामुळे संपूर्ण लूक साधा पण रॉयल वाटत होता. .दागिन्यांमध्ये भक्तीचा स्पर्शया लूकमध्ये सगळ्यात जास्त लक्ष वेधून घेतलं ते त्यांच्या सोन्याच्या दागिन्यांनी. नीता अंबानी यांनी घातलेला जाड सोन्याचा नेकलेस खूप खास होता. त्यात नाण्यासारखी अनेक छोटी लॉकेट्स होती. प्रत्येक लॉकेटवर हिंदू देवतांची सुंदर डिझाईन कोरलेली होती. मध्यभागी असलेल्या मोठ्या लॉकेटमध्ये भगवान शिव यांची प्रतिमा होती. त्यामुळे हा दागिना फक्त शोभेसाठी नसून श्रद्धेचं प्रतीक वाटत होता..त्यांनी घातलेल्या झुमक्यांमध्ये श्रीनाथजी आणि भगवान कृष्ण यांची प्रतिमा दिसत होती. लाल आणि सोन्याच्या बांगड्यांमुळे त्यांचा साज आणखी सुंदर दिसत होता, तर डायमंड रिंगमुळे थोडासा मॉडर्न टचही मिळाला..मेकअप आणि हेअरस्टाइलनीता अंबानी यांचा मेकअप अगदी सॉफ्ट आणि एलिगंट ठेवण्यात आला होता. हलका ग्लोइंग बेस, काजळ लावलेले डोळे, न्यूड लिपस्टिक आणि कपाळावरची लाल टिकली यामुळे त्यांचा लूक अधिकच उठून दिसत होता. केस मोकळे ठेवून सॉफ्ट वेव्ह्समध्ये स्टाईल केल्यामुळे दागिन्यांवरच मुख्य फोकस राहिला.एकंदरीत, या लूकमधून नीता अंबानी यांनी पारंपरिक भारतीय संस्कृती, श्रद्धा आणि आधुनिक एलिगन्स यांचा अप्रतिम मेळ साधला.