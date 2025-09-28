Trending News

Diwali निमित्त D-Mart मध्ये लागला Zudio सारखा कपड्यांचा सेल, क्वालिटी आणि कॉस्ट एकदम परफेक्ट

Dmart Clothing vs Zudio: Affordable Fashion Trends, Quality, and User Experience in Maharashtra | डिमार्टमध्ये दिवाळी सेल लागला आहे. कमी किमतीत उच्च दर्जाचे कपडे मिळत आहेत.
दिवाळीनिमित्त खरेदीसाठी सर्वांची लगबग सुरू आहे. अनेक मॉल्समध्ये कपडे खरेदीसाठी गर्दी होत आहे आणि भन्नाट ऑफर्सही समोर येत आहेत. आता डिमार्टनेदेखील आपला कपड्यांचा सेक्शन विकसित केला आहे. चांगल्या क्वालिटीचे कपडे आता डिमार्टमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. एका छताखाली सर्व वयोगटांसाठी कपड्यांचा मोठा पर्याय मिळणार आहे. त्यामुळे क्वालिटी आणि कॉस्टचा उत्तम मेळ साधला गेला आहे.

