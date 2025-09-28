Diwali निमित्त D-Mart मध्ये लागला Zudio सारखा कपड्यांचा सेल, क्वालिटी आणि कॉस्ट एकदम परफेक्ट

दिवाळीनिमित्त खरेदीसाठी सर्वांची लगबग सुरू आहे. अनेक मॉल्समध्ये कपडे खरेदीसाठी गर्दी होत आहे आणि भन्नाट ऑफर्सही समोर येत आहेत. आता डिमार्टनेदेखील आपला कपड्यांचा सेक्शन विकसित केला आहे. चांगल्या क्वालिटीचे कपडे आता डिमार्टमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. एका छताखाली सर्व वयोगटांसाठी कपड्यांचा मोठा पर्याय मिळणार आहे. त्यामुळे क्वालिटी आणि कॉस्टचा उत्तम मेळ साधला गेला आहे..नवनवीन गोष्टीग्राहकांची वाढती संख्या पाहता डिमार्ट नवनवीन गोष्टी आणत आहे. फक्त ६०० रुपयांना जीन्स मिळत आहेत. ऑफरसाठी स्वतंत्र सेक्शन ठेवले आहेत. तसेच नवीन जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यानंतर कपडे आणखी स्वस्त झाले आहेत..किंमत कमीकिंमत कमी असल्यामुळे आधी अनेक लोक कपडे विकत घेत होते, परंतु क्वालिटीमुळे नाराजी व्यक्त करत होते. मात्र किंमत इतकी कमी असे की ग्राहक जास्त विचार न करता खरेदी करायचे.एका ग्राहकाने सांगितले की, त्यांनी २०२२ मध्ये अहमदाबादच्या डीमार्टमधून २९९ रुपयांत घेतलेला शर्ट २०२५ पर्यंत वापरला, आणि तो "अॅब्सोल्युट व्हॅल्यू फॉर मनी" होता. त्यांच्या मते, मॉलमधील महाग कपड्यांपेक्षा डिमार्टचे कपडे अधिक चांगले आहेत..D-Mart Theft : वाढत्या चोरीमुळे DMart झाले अलर्ट, चोरांना पकडण्यासाठी वापरली ही स्पेशल आयडिया, बनवले कडक नियम.डिमार्टचा कपडे विभाग दबावाखालीकाही ग्राहकांच्या तक्रारीनुसार डीमार्टचे कपडे पहिल्याच धुतल्यानंतर खराब होतात, पण कमी किंमत आणि "युनिक" डिझाइन्समुळे लोक ते विकत घेतात. Zudio सारख्या स्पर्धकांमुळे डिमार्टचा कपडे विभाग दबावाखाली होता. त्यामुळे कंपनीने आता क्वालिटी वाढवली आहे. मुख्यतः किराणा मालावर फोकस असूनही कपडे विभागातूनही चांगला नफा मिळतो..झुडिओ अस्तित्वात नसता, तर...जर झुडिओ अस्तित्वात नसता, तर डिमार्टने कपडे विभागातील व्यवसाय अबाधित ठेवला असता. ग्राहकांनीही ही सेवा जशीच्या तशी स्वीकारली असती, कारण त्या किमतीत इतरत्र तितके चांगले पर्याय मिळाले नसते. पण झुडिओने ग्राहकांच्या मानसशास्त्रात मोठा बदल घडवून आणला आणि त्यामुळे डिमार्ट आता स्वतःला अपग्रेड करत आहे..डिमार्ट पैसे कसे कमावते?डिमार्टची रचना ग्राहकांना किराणा मालाकडे आकर्षित करण्यासाठी केली असली, तरीही जास्त नफ्याच्या मार्जिन असलेल्या वस्तू खरेदी करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी केली आहे. कपडे हा डिमार्टसाठी सर्वाधिक नफा मिळवणारा विभाग असून त्यांच्या नफ्यात मोठे योगदान देतो.डिमार्ट आपले पैसे कसे कमावते ते पाहूया, डिमार्टचे उत्पन्न मुख्यतः किराणा मालातूनच येते, असे गृहीत धरणे स्वाभाविक आहे, आणि ते खरेही ठरते. डिमार्टच्या एकूण उत्पन्नापैकी ७६.८ टक्के किराणा मालातून येते, तर २३.२ टक्के कपड्यांमधून येते..गोंधळ होतोय? GST लागू झाल्यावर DMart ने थेट यादीच दिली, खरेदीपूर्वी ही बातमी नक्की वाचा, नाहीतर....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.