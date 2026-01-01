Viral Video : अतूट दोस्तीने मृत्यूलाही हरवलं ! मित्राला वाचवायला मगरींशी भिडली माकडांची टोळी, भावूक व्हिडिओ व्हायरल

Viral Video: सोशल मीडियावर सध्या एक धक्कादायक आणि तितकाच भावूक करणारा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ केवळ प्राण्यांच्या हल्ल्याचा नाही तर एकता, धैर्य आणि एकतेचे उदाहरण आहे. व्हिडिओमध्ये एक मगर माकडावर हल्ला करताना दिसत आहे आणि माकडांची संपूर्ण टोळी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून त्याला वाचवण्यासाठी नदीत उडी मारते. हे दृश्य दाखवते की कठीण काळात एकमेकांना साथ देणे हे केवळ मानवी गुण नाही तर प्राण्यांत देखील हा गुण आहे हे दर्शवतो. .ही हृदयद्रावक घटना ओडिशाच्या केंद्रपाडा जिल्ह्यातील एका नदीकाठावर घडली आहे, जिथे मगरी सामान्य आहेत. व्हिडिओमध्ये एक माकड नदीकाठावर उभा असल्याचे दिसते आहे जेव्हा अचानक एक मगर पाण्यातून बाहेर येते आणि त्याच्यावर हल्ला करते. मगर माकडाला पाण्यात ओढण्याचा प्रयत्न करते. काही क्षणांसाठी, माकड पूर्णपणे असहाय्य होते, आणि थोड्या वेळातच मृत्यूच्या दाढेत जाण्याचा धोका असल्याचे जाणवते हे संपूर्ण दृश्य कॅमेऱ्यात कैद झाले आणि नंतर सोशल मीडियावर व्हायरल झाले..Viral Video: जर तुमचे मूलंही ऑटोने शाळेत जात असेल तर वेळीच व्हा सावध, व्हायरल व्हिडिओ पाहून व्हाल थक्क.व्हिडिओचा सर्वात धक्कादायक भाग म्हणजे, हल्ल्यानंतर लगेच मागे हटण्याऐवजी, उर्वरित माकडे एकत्र नदीत उडी मारतात. डझनभर माकडे मगरीकडे पोहत जातात, आवाज करतात आणि तिच्याभोवती गोंधळ निर्माण करतात. या अचानक झालेल्या हल्ल्याने मगरही घाबरते. माकडांचा प्रतिकार पाहून ती आपली शिकार सोडून देते. त्यानंतर माकडाची टोळी नदी ओलांडून सुरक्षित किनाऱ्यावर जमते..माकडांच्या एकता आणि धैर्यापुढे मगर शेवटी शरणागती पत्करते. माकडांनी प्रतिकार केल्याने त्यांच्या साथीदाराचा जीव वाचतो. त्याचे साथीदार जखमी माकडाला ताबडतोब आपल्यासोबत घेऊन जातात. संपूर्ण घटनेत कोणत्याही माकडाने आपला जीव गमावला नाही ही गोष्ट चमत्कारिक मानली जाते. वन्यजीव तज्ञांचे म्हणणे आहे की मगरीसारख्या धोकादायक शिकारीचा सामना करणे कोणत्याही प्राण्यासाठी अत्यंत धोकादायक असते, परंतु माकडांच्या टोळीने ताकदीने दाखवून दिले की एकीचे बळ मोठे असते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.