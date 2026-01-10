Viral Video : कोण आहे ८ वर्षांचा ओम भंगाळे? अटल सेतू ते गेटवे ऑफ इंडिया; दोन तासात अरबी समुद्र केला पार, अभिमानास्पद व्हिडिओ व्हायरल

youngest swimmer Viral Video : बालपण म्हणजे खेळणे, मजा-मस्ती करणे, मित्रांच्यात फिरणे, शाळेतल्या गप्पागोष्टी..पण खूप कमी वयात मोठे यश मिळवणे ही किती अजब गोष्ट वाटते ना! डोंबिवलीतील अवघ्या ८ वर्षांच्या ओम कुणाल भंगाळे (Om Kunal Bhangale) याने ८ जानेवारी २०२६ ला अरबी समुद्रात एक ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. त्याने 'अटल सेतू' (MTHL) ते 'गेटवे ऑफ इंडिया' हे १७ किलोमीटरचे सागरी अंतर अत्यंत कमी वेळात पोहून पार केले आहे. या विक्रमी कामगिरीबद्दलची सविस्तर आपण जाणून घेऊया...कोण आहे ओम भंगाळे? (Who is Om Bhangale)ओम भंगाळे हा डोंबिवलीचा रहिवासी असून तो ओमकार इंटरनॅशनल स्कूल मध्ये इयत्ता तिसरीत शिकत आहे.त्याला लहानपणापासूनच पोहण्याची प्रचंड आवड असून त्याने या साहसी मोहिमेसाठी कठोर सराव केला होता.विक्रमी कामगिरी८ जानेवारी २०२६ ला त्याने पहाटे ४ वाजून २३ मिनिटांनी त्याने अटल सेतू येथून समुद्रात उडी मारली. यामध्ये पूर्ण केलेले अंतर १७ किलोमीटर इतके आहे. याचा कालावधी हे अंतर त्याने अवघ्या २ तास ३३ मिनिटांत कापले. .World GK : भविष्य सांगणारा आरसा ते मेलेल्या लोकांशी बोलण्यापर्यंत..! 'या' 7 गॅझेट्सनी जगाला हादरवलंय.तयारी आणि सराव कसा केला?ओमने प्रशिक्षक विलास माने आणि रवी नवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली दररोज ३ ते ४ तास कठोर सराव केला.समुद्रातील पोहण्याच्या सरावासाठी त्याला अनुभवी जलतरणपटू आणि प्रशिक्षक संतोष पाटील यांचे मार्गदर्शन लाभले.पोहायला सुरुवात करण्यापूर्वी समुद्राच्या गारठ्यापासून संरक्षण व्हावे म्हणून त्याच्या शरीरावर ग्रीस लावण्यात आले होते. .Whatsapp : पालकांसाठी खुशखबर! व्हॉट्सअॅपची लपवा-छपवी संपणार; तुमची मुलं काय करतात, कुणाशी बोलतात सगळं कळणार, नवीन फीचर काय आहे पाहा.व्हायरल व्हिडिओची देशभर चर्चाओम जेव्हा सकाळी गेटवे ऑफ इंडियाला पोहोचला, तेव्हा त्याचे जंगी स्वागत करण्यात आले.अंधारलेल्या समुद्रात लाटांशी झुंज देत त्याने केलेल्या या साहसाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे, ज्यामुळे त्याच्या जिद्दीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. अवघ्या ८ वर्षांच्या वयात १७ किमी अंतर इतक्या वेगाने पार करून त्याने डोंबिवली आणि संपूर्ण महाराष्ट्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.