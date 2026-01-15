Trending News

Viral Video: भिंती रंगावणारा पेंटर वर्षाला कमावतो 10 लाख ! पगार ऐकून कॉर्पोरेट कर्मचारीही थक्क

Viral Video: सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमुळे तुफान चर्चा सुरु झालीय. कारण एक भिंती रंगावणारा पेंटर वर्षाला १० लाख रुपये कमवतो.
Puja Bonkile
Painter earns 10 lakh per year viral video:  जर आपण तुम्हाला विचारले की यश म्हणजे काय? तुमच्यापैकी अनेक जण यश म्हणजे चांगले मासिक किंवा वार्षिक उत्पन्न असे मानतील. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला एक व्हिडिओ या कल्पनेला पूर्णपणे आव्हान देतो. या व्हिडिओमध्ये दाखवले आहे की कठोर परिश्रम, समजूतदारपणा आणि योग्य निर्णयांद्वारे कोणीही त्यांचे जीवन सुधारू शकते, मग ते कितीही सामान्य वाटत असले तरी.

या व्हायरल व्हिडिओमध्ये, एक पांढऱ्या रंगाचे कपडे घातलेला कामगार एका उंच इमारतीबाहेर हार्नेसला लटकलेला दिसत आहे. हे चित्रपटातील दृश्य नाही. दरम्यान, एक महिला तिच्या बाल्कनीतून त्याच्याशी बोलताना दिसते. ती त्याला त्याच्या कामाबद्दल आणि उत्पन्नाबद्दल प्रश्न विचारते. सुरुवातीला, संभाषण सोपे वाटते, परंतु कामगाराचा प्रतिसाद सर्वांना आश्चर्यचकित करतो.

