Viral Video: भिंती रंगावणारा पेंटर वर्षाला कमावतो 10 लाख ! पगार ऐकून कॉर्पोरेट कर्मचारीही थक्क

Painter earns 10 lakh per year viral video: जर आपण तुम्हाला विचारले की यश म्हणजे काय? तुमच्यापैकी अनेक जण यश म्हणजे चांगले मासिक किंवा वार्षिक उत्पन्न असे मानतील. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला एक व्हिडिओ या कल्पनेला पूर्णपणे आव्हान देतो. या व्हिडिओमध्ये दाखवले आहे की कठोर परिश्रम, समजूतदारपणा आणि योग्य निर्णयांद्वारे कोणीही त्यांचे जीवन सुधारू शकते, मग ते कितीही सामान्य वाटत असले तरी. या व्हायरल व्हिडिओमध्ये, एक पांढऱ्या रंगाचे कपडे घातलेला कामगार एका उंच इमारतीबाहेर हार्नेसला लटकलेला दिसत आहे. हे चित्रपटातील दृश्य नाही. दरम्यान, एक महिला तिच्या बाल्कनीतून त्याच्याशी बोलताना दिसते. ती त्याला त्याच्या कामाबद्दल आणि उत्पन्नाबद्दल प्रश्न विचारते. सुरुवातीला, संभाषण सोपे वाटते, परंतु कामगाराचा प्रतिसाद सर्वांना आश्चर्यचकित करतो. .तो मजूर शांत आणि आत्मविश्वासपूर्ण स्वरात सांगतो की तो बांधकाम आणि पांढरे शुभ्रीकरणाचे काम करतो आणि महिन्याला सुमारे 35,000 रुपये कमवतो. हे ऐकून त्या महिलेला थोडे आश्चर्य वाटते, पण खरा धक्का बसतो तेव्हा. तो मजूर उघड करतो की तो त्याच्या गावात शेतीही करतो. तो म्हणतो की तो ऊस लागवड करतो आणि वर्षाला सुमारे 10 लाख रुपये कमवतो. त्या मजुराची साधेपणा, त्याची विचारसरणी आणि त्याची मेहनत केवळ त्या महिलेलाच नाही तर व्हिडिओ पाहणाऱ्या हजारो लोकांनाही आश्चर्यचकित करते. कोणताही दिखावा न करता, तो त्याच्या आयुष्यात समाधानी दिसतो..कमेंट्सचा वर्षावहा व्हिडिओ व्हायरल होताच सोशल मीडियावर लोकांच्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. हा व्हिडिओ सोशल मीडिया इंस्टाग्रामवर saniya.mirzzaa नावाच्या अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. आतापर्यंत त्याला लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत. .सोशल मीडिया यूजर्संनी अनेक प्रकारच्या कमेंट केल्या आहेत. एका यूजरने लिहिले: "ते १० लाखांपर्यंतचा ऊस विकतात.", दुसऱ्याने लिहिले: "मला आधी या लोकांबद्दल सहानुभूती होती, आता मला हेवा वाटतो."तसेच अनेत यूजर्संनी थम इमोजी दिले आहेत.