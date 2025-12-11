Trending News

Viral video: लाइव्ह प्रेस कॉन्फरन्समध्ये ‘तो’ क्षण पकडला, पाकिस्तानी जनरलने महिलेसोबत नेमकं काय केलं? व्हिडिओ व्हायरल

Pakistan Army General Viral Wink Video : व्हायरल व्हिडिओने उघड केली पाकिस्तानी लष्करातील महिलांबाबतची मानसिकता, जनरलच्या वागणुकीवर टीकेचा वर्षाव होत आहे.
Pakistan Army General

Pakistan Army General

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पाकिस्तानी लष्कराच्या लेफ्टनंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी यांनी एका महिला पत्रकाराकडे डोळा मारल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. हा प्रकार एका पत्रकार परिषदेदरम्यान घडला असून त्यामुळे पाकिस्तानी लष्कराच्या वागणूकीवर मोठ्या प्रमाणात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

Loading content, please wait...
Pakistan
viral
video viral
Pakistani soldiers
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com