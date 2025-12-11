Viral video: लाइव्ह प्रेस कॉन्फरन्समध्ये ‘तो’ क्षण पकडला, पाकिस्तानी जनरलने महिलेसोबत नेमकं काय केलं? व्हिडिओ व्हायरल

पाकिस्तानी लष्कराच्या लेफ्टनंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी यांनी एका महिला पत्रकाराकडे डोळा मारल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. हा प्रकार एका पत्रकार परिषदेदरम्यान घडला असून त्यामुळे पाकिस्तानी लष्कराच्या वागणूकीवर मोठ्या प्रमाणात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे..इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्सचे (ISPR) महासंचालक आणि लष्करी प्रवक्ते असलेले जनरल चौधरी यांना महिला पत्रकार अब्सा कोमल यांनी माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्या म्हणाल्या, “तुम्ही आज सांगितलंत की इम्रान खान हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहेत, ते देशद्रोही आहेत आणि दिल्लीच्या सांगण्यावरून काम करतात. हे आधीच्या विधानांपेक्षा वेगळे कसे? याबाबत आणखी काही नवीन घडामोडी अपेक्षित आहेत का?”.क्षण कॅमेऱ्यात कैदया प्रश्नाला उत्तर देताना जनरल चौधरी यांनी हसत हसत म्हटले, “चला, चौथा मुद्दा पण जोडूया, ते एक मानसिकदृष्ट्या आजारी व्यक्ती आहेत.” हे बोलताना त्यांनी थेट अब्सा कोमल यांच्याकडे पाहून डोळा मारला. हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि लगेचच सोशल मीडियावर पेटून उठला..Tourist Falls Into Gorge Viral Video : पर्वतावरचा थरार! सेल्फी घेताना पाय सटकून दरीत पडला पर्यटक, तरीही कसा वाचला?.व्हिडिओ व्हायरलव्हिडिओ व्हायरल होताच अनेकांनी संताप व्यक्त केला. गणवेशातील उच्चपदस्थ अधिकारी सार्वजनिक व्यासपीठावर असे वागू शकतात याबद्दल लोकांना धक्काच बसला. एका युजरने लिहिले, “हा माणूस शांत राहण्याचा खूप प्रयत्न करतोय, पण त्याला कल्पना नाही की आता कोणीही त्याला गांभीर्याने घेत नाही.”.पाकिस्तानी सैन्य अव्यावसायिकएकाने ट्विट केले की, “यावरून पाकिस्तानी सैन्य किती अव्यावसायिक आहे हे स्पष्ट दिसते. एखादा जनरल गणवेशात उभा राहून पत्रकार महिलेकडे अशा रीतीने डोळे मारतो, ही फार लाजिरवाणी गोष्ट आहे. अशा लोकांकडे जर पाकिस्तानी सैन्याची सूत्रे असतील तर त्यांच्या देशाची सध्याची दयनीय अवस्था पाहून आश्चर्य वाटायचे कारण नाही.”सोशल मीडियावर सतत या व्हिडिओची चर्चा सुरू असून पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला आहे. अनेकांनी हा प्रकार लष्कराच्या शिस्तभंगाचा आणि महिलांबाबत असलेल्या मानसिकतेचा पुरावा असल्याचे म्हटले आहे. सध्या तरी ISPR किंवा जनरल चौधरी यांच्याकडून याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण आलेले नाही..Viral Video : सापाने वाचवला तडफडणाऱ्या माशाचा जीव; तुमचाही विश्वास बसणार नाही, पाहा हृदयस्पर्शी व्हिडिओ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.