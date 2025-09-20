Pakistan Troll : इतका कडक गांजा कुठून मिळतो? पाकिस्तानमध्ये स्वत:चं मृत्यू प्रमाणपत्र घेण्याचा पर्याय; जगभरात ट्रोलिंग, मीम्सचा पाऊस

पाकिस्तानच्या मृत्युपत्री पोर्टलवर 'स्वतःसाठी' पर्याय दिसल्याने नेटकऱ्यांनी ट्रोलिंगचा धडाका लावला.मीम्स आणि जोक्सचा सिलसिला सुरू झाला, हे 'मृत्यू प्रि-बुकिंग' म्हणून व्हायरल झाले.तांत्रिक चूक असल्याचे स्पष्ट करताना, हे प्रकरण डिजिटल अपयशाचे उदाहरण बनले..Pakistan Trending News : पाकिस्तानच्या ऑनलाइन मृत्युपत्री पोर्टलने जगभरातील सोशल मीडियाला हसवण्याचा धडाका लावला आहे. या सरकारी वेबसाइटवर 'स्वतःसाठी' असा एक विचित्र पर्याय दिसला, ज्यामुळे नेटकऱ्यांनी पाकिस्तानला ट्रोलिंगचा धुमकुडा घातला. 'What Are They Smoking?' असा टायटल देऊन इंटरनेट यूजर्सने हे प्रकरण 'प्रि-बुकिंग' म्हणत ट्रोल केले आहे..कल्पना करा, आपण जिवंत असताना स्वतःचे मृत्युपत्री कसे मागवाल? हीच मजेशीर चूक एका डिजिटल चुकीमुळे व्हायरल झाली. पाकिस्तानच्या नागरी प्रशासन विभागाने नुकतेच लाँच केलेल्या या पोर्टलवर, मृत व्यक्तीची ओळख सांगणाऱ्या ड्रॉपडाउन मेनूमध्ये 'myself' हा पर्याय दिसला. हे पाहताच ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि रेडिटवर मीम्सचा पाऊस पडला..Retro Photo Prompt For Men : मुलींनी खूप AI फोटो बनवले! आता मुलांची बारी..Retro स्टाइल फोटो बनवा एका क्लिकवर...'हे' घ्या 10 प्रॉम्प्ट.एका यूजरने लिहिले, "आता पाकिस्तानमध्ये आत्महत्या करणाऱ्यांसाठी एक क्लिकवर सोल्यूशन! फक्त आवेदन भरा आणि रेडी टू गो." दुसऱ्याने मजा केली, "हे तर भविष्याची सेवा आहे..मृत्यूपूर्वीच प्रमाणपत्र घ्या, ट्रॅफिकमध्ये अडकू नका!" हजारो रीट्विट्स आणि शेअर्समध्ये हे प्रकरण 'डिजिटल फेल्युअर' ते 'कॉमेडी गोल्ड' बनले..Video : पोलीस आहेत की गुंड? ट्रक थांबण्यासाठी केली दगडफेक, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.या गोंधळाने पाकिस्तानचे डिजिटल विभागही घामाच्या धारांनी पाणी पित असल्याचे दिसते. तांत्रिक त्रुटी असल्याचे स्पष्टीकरण देताना अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ही फॉर्म डिझाइनरची चूक आहे. पण नेटकऱ्यांनी तेही ट्रोल केले, "डिझाइनरने स्वतःचे मृत्युपत्री भरले का?" भारतापासून अमेरिकेपर्यंत, या घटनेने आंतरराष्ट्रीय हास्याचा विषय झाला आहे. काहींनी तर याला 'पाकिस्तानच्या डार्क ह्युमर'चे प्रतीक म्हटले..FAQsWhat happened with Pakistan's death certificate portal?पाकिस्तानच्या मृत्युपत्री पोर्टलवर काय घडले?पाकिस्तानच्या सरकारी वेबसाइटवर ड्रॉपडाउन मेनूत 'Myself' असा पर्याय चुकून समाविष्ट झाला, ज्यामुळे नेटकऱ्यांनी त्याची खिल्ली उडवली.Why did the internet explode with jokes?इंटरनेटवर जोक्सचा स्फोट का झाला?'स्वतःसाठी मृत्युपत्री' ही कल्पना इतकी अवघडली की, यूजर्सनी 'प्रि-बुकिंग' आणि 'आत्महत्या सोल्यूशन' असे मजेशीर कमेंट्स केले, मीम्सचा वर्षाव केला.Is this a real technical error?हा खरा तांत्रिक दोष आहे का?होय, फॉर्म डिझाइनरची चूक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले, पण हे व्हायरल होऊन पाकिस्तानला जगासमोर लाजिरवाणे पाडले.How did social media react?सोशल मीडियावर कशी प्रतिक्रिया झाली?ट्विटर आणि इन्स्टाग्रामवर हजारो रीट्विट्स, शेअर्स आणि मीम्स आले; लोकांनी याला 'डार्क ह्युमर'चे प्रतीक म्हटले.What lesson does this incident teach?या घटनेतून काय शिकण्यासारखे आहे?डिजिटलायझेशनमध्ये छोट्या चुका मोठा खळबळ माजवू शकतात, म्हणून तपासणी महत्त्वाची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.