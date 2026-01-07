Pakistan National Anthem : मुस्लिम नाही तर हिंदू व्यक्तीने लिहिले आहे पाकिस्तानचे राष्ट्रगीत; मोहम्मद अली जिना यांची विनंती अन्...

पाकिस्तानचे सध्याचे राष्ट्रगीत, "कौमी तराना" हे हाफिज जालंधरी यांनी लिहिले होते पण तुम्हाला माहिती आहे का? पाकिस्तानचे पहिले राष्ट्रगीत हिंदू उर्दू कवी जगन्नाथ आझाद यांनी लिहिले होते असा एक वादग्रस्त दावा आहे. जगन्नाथ आझाद यांनी त्यांच्या मृत्यूपूर्वी २००४ मध्ये दिलेल्या मुलाखतीतून हा दावा समोर आला. .जगन्नाथ आझाद (१९१८-२००४) हे लाहोरमध्ये राहणारे एक प्रसिद्ध उर्दू कवी होते. ते हिंदू होते पण उर्दू आणि फारसी भाषेचे प्रसिद्ध विद्वान होते. त्यांनी इक्बालच्या कवितेवर अनेक पुस्तके लिहिली आणि नंतर ते भारतात आले आणि जम्मू विद्यापीठात प्राध्यापक झाले. ते हिंदू-मुस्लिम एकतेचे पुरस्कर्ते होते. .जिना यांची विनंतीअसा दावा केला जातो की स्वातंत्र्यापूर्वी १९४७ मध्ये (९ ऑगस्ट रोजी), मुहम्मद अली जिना यांनी रेडिओ लाहोरच्या एका कर्मचाऱ्यामार्फत जगन्नाथ आझाद यांना पाकिस्तानसाठी राष्ट्रगीत लिहिण्यास सांगितले. .जिना यांना काय हवे होते ?जिना यांना उर्दूमध्ये पारंगत असलेल्या हिंदूने ते लिहावे अशी इच्छा होती, जेणेकरून पाकिस्तानची धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा जगासमोर येईल. आझाद यांनी पाच दिवसांत हे गाणे लिहिले आणि जिना यांनी लगेचच ते मान्य केले..सुरुवात काय होती कोणते होते?जगन्नाथ आझाद यांनी लिहिलेले तराना "ए सरझमीन-ए-पाक" (ए सरझमीन-ए-पाक, जरे तेरे हैं आज) ने सुरू झाले. ते १४ ऑगस्ट १९४७ च्या रात्री रेडिओ पाकिस्तानवर प्रसारित झाले असे मानले जाते. १९४८ मध्ये जिना यांच्या मृत्यूपर्यंत (सुमारे १८ महिने) ते वापरले जात होते..जिना यांच्या मृत्यूनंतर, कट्टरपंथी शक्तींनी हिंदूने लिहिलेले गाणे राष्ट्रगीत कसे असू शकते यावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर, १९५४ मध्ये, हाफिज जालंधरी यांच्या शब्दांसह आणि अहमद गुलाम अली छागला यांच्या स्वरांसह "पाक सरझमीन शाद बाद" हे अधिकृत राष्ट्रगीत बनले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.