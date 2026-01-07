Pakistan National Anthem : मुस्लिम नाही तर हिंदू व्यक्तीने लिहिले आहे पाकिस्तानचे राष्ट्रगीत; मोहम्मद अली जिना यांची विनंती अन्...

Trending News

Jagannath Azad : पाकिस्तानचे सध्याचे राष्ट्रगीत “कौमी तराना” हाफिज जालंधरी यांनी १९५४ मध्ये लिहिले. मात्र पाकिस्तानचे पहिले राष्ट्रगीत हिंदू उर्दू कवी जगन्नाथ आझाद यांनी लिहिल्याचा दावा केला जातो. हा दावा आझाद यांनी २००४ मधील एका मुलाखतीत केला होता.
पाकिस्तानचे सध्याचे राष्ट्रगीत, "कौमी तराना" हे हाफिज जालंधरी यांनी लिहिले होते पण तुम्हाला माहिती आहे का? पाकिस्तानचे पहिले राष्ट्रगीत हिंदू उर्दू कवी जगन्नाथ आझाद यांनी लिहिले होते असा एक वादग्रस्त दावा आहे. जगन्नाथ आझाद यांनी त्यांच्या मृत्यूपूर्वी २००४ मध्ये दिलेल्या मुलाखतीतून हा दावा समोर आला.

