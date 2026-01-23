Viral Video: कॅब ड्रायव्हरने सीटबेल्ट लावण्याची केली विनंती, महिलेला आला राग, पण पुढे जे घडलं...

Cab Driver Viral Video: सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये कॅब ड्रायव्हर आणि एका महिला प्रवाशामध्ये वाद होत असल्याचे दिसून येते. व्हिडिओची सुरुवात दोन महिला कॅबमध्ये बसताना होते. ड्रायव्हर पुढच्या सीटवर बसलेल्या महिलेला ओटीपी मागतो, जो सुरुवातीला चुकीचा असतो. नंतर, योग्य ओटीपी मिळतो. त्यानंतर ड्रायव्हर शांतपणे महिलेला सीटबेल्ट बांधण्यास सांगतो. ती उत्तर देते, "मी करेन, तु गाडी चालव, ड्रायव्हर म्हणतो की तो सीटबेल्ट न लावता गाडी पुढे नेणार नाही कारण ट्रॅफिक पोलिस जवळच आहेत..वाद वाढला आणि भाषा बददलीसीटबेल्ट लावण्याऐवजी, ती महिला ड्रायव्हरसोबत वाद घालू लागते. तो ड्रायव्हर इंग्रजीत बोलू लागतो, महिला त्याला इंग्रजी येत असल्याचे दाखवत आहे असे बोलून दाखवते. ती तिच्यासोबत असलेल्या महिलेला तक्रार करण्यास सांगते. ड्रायव्हरच्या वागण्यावर आणि त्याच्या हास्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. ड्रायव्हर शांत राहतो आणि म्हणतो की तो काहीही चुकीचे करत नाही आणि ती महिला इच्छित असल्यास राईड रद्द करू शकते. शेवटी, दोन्ही महिला कॅबमधून बाहेर पडतात..यूजर्संच्या कमेंट्सव्हिडिओवरील मते वेगवेगळी आहेत. अनेक वापरकर्त्यांनी ड्रायव्हरला पाठिंबा देत म्हटले की, "आदर द्या आणि तुम्हाला आदर मिळेल." काहींनी ड्रायव्हरने सीटबेल्ट का लावला नाही असा प्रश्न उपस्थित केला. काहींनी तर व्हिडिओला स्क्रिप्टेड म्हटले. हा व्हिडिओ केवळ सीटबेल्टबद्दलच नाही तर दैनंदिन जीवनात वर्तन आणि आदर याबद्दल प्रश्न उपस्थित करतो. म्हणूनच लोक उघडपणे त्यांचे मत व्यक्त करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.