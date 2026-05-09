Valley Beauty : जिथे भारताची सुरुवात होते 'त्या' व्हॅलीत राहतो सर्वांत सुंदर समुदाय; तिथल्या देखण्या महिलांपुढे हिरोईनसुद्धा फेल

भारताच्या अगदी उत्तर सीमेवर लडाखमधील आर्यन व्हॅली (Aryan Valley) मध्ये राहणारा ब्रोक्पा (Brokpa) हा समुदाय जगातील सर्वांत सुंदर समुदायांपैकी एक मानला जातो. या समुदायातील लोक स्वतःला अलेक्झांडर द ग्रेटच्या सैनिकांचे वंशज मानतात. इथल्या महिलांचे सौंदर्य इतके नैसर्गिक आणि मोहक आहे की त्यांच्यापुढे मोठ्या अभिनेत्रीही फिक्या पडतील असे म्हटले जाते. गोरा वर्ण, निळसर किंवा हिरवट डोळे आणि तीक्ष्ण नाकामुळे त्यांचे रूप अतिशय आकर्षक दिसते..या महिलांची खरी ओळख म्हणजे त्यांच्या डोक्यावरील टेपी (Tepi) नावाची टोपी, जी ताजी आणि रंगीबेरंगी फुलांनी सजवलेली असते. विशेषतः मोंथू-थो (Monthu-tho) ही केशरी फुले त्यांच्या संस्कृतीत सोन्यापेक्षाही मौल्यवान मानली जातात. केसांच्या अनेक वेण्या घालून त्यात चांदीचे दागिने, मणी आणि शिंपले गुंफण्याची त्यांची पद्धत अतिशय कलात्मक आहे. कोणत्याही आधुनिक मेकअपशिवाय केवळ निसर्गाच्या सोबतीने त्या आपले सौंदर्य टिकवून ठेवतात..या समुदायाचे राहणीमानही तितकेच वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील दा आणि हनू (Dha and Hanu) सारख्या गावांमध्ये राहणारे हे लोक आजही आपल्या हजारो वर्षांच्या परंपरा जपत आहेत. ते निसर्गाचे उपासक असून झाडे, डोंगर आणि नद्यांची पूजा करतात. इथल्या महिलांना समाजात मोठा मान असून त्यांना लग्नाबाबतचे निर्णय घेण्याचे आणि घटस्फोटाचेही स्वतंत्र अधिकार असतात..ब्रोक्पा महिला केवळ त्यांच्या सौंदर्यासाठीच नाही, तर त्यांच्या कष्टाळू वृत्तीसाठीही ओळखल्या जातात. प्रतिकूल हवामानातही त्या शेती आणि बागायतीमध्ये आनंदाने काम करतात. त्यांच्या सौंदर्यामागे शुद्ध हवा, नैसर्गिक आहार आणि समाधानी जीवनशैली हे मुख्य रहस्य आहे. भारताच्या या शेवटच्या टोकावर वसलेला हा सुंदर फुलांचा समुदाय आपल्या सांस्कृतिक वारशाने पर्यटकांना आजही भुरळ घालत आहे.