Video : अंगावर पेट्रोल ओतून भर गर्दीत आंदोलन करत होता नेता, कार्यकर्त्याने अचानक लावली आग; पाहा थरारक व्हिडिओ

अनेक सामाजिक कार्यकर्ते किंवा राजकीय नेते लोकांच्या समस्या सोडविण्साठी प्रामाणिकपणे काम करत असतात. पण काही राजकीय नेते फक्त प्रसिद्धीसाठी स्टंटबाजी करु करुन लोकांचे लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न करतात. त्यांच्या भोवती जनता आणि कार्यकर्तांचा मेळा जमतो पण कधी कधी हे स्टंट या नेत्यांच्या चांगलेच अंगलट येतात. असाच काही प्रकार घडल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. नेता स्टंट करायला गेला, त्याला वाटले की, कार्यकर्ते त्याला वाचवतील पण झालं उलटंच..खरं तर,सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये लोक आंदोलनादरम्यान मोठ्याने घोषणा देत आहेत, तर एक पुढारी मध्यभागी उभा आहे, जो कार्यकर्त्यांना आणि समर्थकांना प्रेरित करतो.घोषण देताना नेता उत्साही होतो आणि स्वतःच्या अंगावर पेट्रोल ओततो, ज्यामुळे आंदोलन करण्याऱ्या लोकांना प्रेरणा मिळते. पण पेट्रोल ओतताना नेत्याला हे माहित नसते की त्याच्या लंकेचा नाश करणारा कुणीतरी विभीषण गर्दीत आहे..गर्दीतील कोणीतरी माचीसची काडी पेटवली आणि नंतर...नेत्याने स्वतःवर पेट्रोल ओतताच गर्दीतील कोणीतरी माचीसची काडी पेटवली आणि ती त्यांच्यावर फेकली, त्यानंतर पुढारी दिसलेच नाहीत त्याऐवजी, आगीचे लोट उठले आणि संपूर्ण जमाव पांगला. पण या पुढाऱ्याला कोणीतरी पकडले आणि आग आटोक्यात आणली. त्यांचा जीव वाचवला. हा व्हिडिओ आता इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल होत आहे, ज्यावर यूजर्सकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत..Viral Video: सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला भन्नाट स्टंट! रायडिंग स्किल पाहून तुम्हाला येईल चक्कर.funny_pg_loves नावाच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून शेअर केलेला हा व्हिडिओ लाखो लोकांनी पाहिला आहे आणि अनेकांनी तो लाईकही केला आहे. सोशल मीडिया युजर्स व्हिडिओवर विविध प्रकारे प्रतिक्रिया देत आहेत. एका युजरने लिहिले की, "हा पुढारी पुन्हा कधीही कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होणार नाही." दुसऱ्या यूजरने लिहिले की, "नेते मेले असते, पण ते वाचले." आणखी एकाने लिहिले की, "आग लावल्यानंतर कार्यकर्ता पळून गेला असावा.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.