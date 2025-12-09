Trending News

Video : अंगावर पेट्रोल ओतून भर गर्दीत आंदोलन करत होता नेता, कार्यकर्त्याने अचानक लावली आग; पाहा थरारक व्हिडिओ

Viral Protest Video : आसपासच्या लोकांनी आणि पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करून आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. संबंधित नेत्याला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या घटनेमुळे आंदोलनाच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले.
Protest leader drenched in petrol catches fire after a worker ignites him during a chaotic demonstration.

Protest leader drenched in petrol catches fire after a worker ignites him during a chaotic demonstration.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

अनेक सामाजिक कार्यकर्ते किंवा राजकीय नेते लोकांच्या समस्या सोडविण्साठी प्रामाणिकपणे काम करत असतात. पण काही राजकीय नेते फक्त प्रसिद्धीसाठी स्टंटबाजी करु करुन लोकांचे लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न करतात. त्यांच्या भोवती जनता आणि कार्यकर्तांचा मेळा जमतो पण कधी कधी हे स्टंट या नेत्यांच्या चांगलेच अंगलट येतात. असाच काही प्रकार घडल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. नेता स्टंट करायला गेला, त्याला वाटले की, कार्यकर्ते त्याला वाचवतील पण झालं उलटंच.

Loading content, please wait...
fire
political
agitation news
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com