Viral Video: ‘पाईप सिंगर’चा जादुई आवाज! बॉर्डरमधील गाणं ऐकून नेटकरी झाले फॅन

Viral Video: कधीकधी सोशल मीडिया काही सर्जनशीलता बाहेर आणतो जी केवळ आश्चर्यचकित करत नाही तर लोकांची मनं जिंकतं. अशा उल्लेखनीय सर्जनशीलतेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर सध्या तुफान व्हायरल होत आहे. जो लोकांच्या मनाला स्पर्श करतो. या व्हिडिओमध्ये, एक मुलगा "बॉर्डर" चित्रपटातील "संदेसे आते हैं..." हे सुंदर गाणं गात आहे. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे कोणत्याही महागड्या मायक्रोफोन किंवा स्टुडिओशिवाय, तो त्याच्या आवाजाची जादू पसरवण्यासाठी आणि जगाला आनंद देण्यासाठी मायक्रोफोन म्हणून एका साध्या बोअरवेल पाईपचा वापर करतो..व्हायरल व्हिडिओव्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तो मुलगा हातात लोखंडी पाईप धरलेला दिसतो. तो गाणे सुरू करताच, वातावरण पूर्णपणे बदलते. त्याच्या आवाजातून खऱ्या देशाप्रती असलेल्या भावनाही दिसून येतात. पाईपमधून येणारे प्रतिध्वनी त्याचा आवाज आणखी शक्तिशाली बनवतात. जरी बॉलीवूड गायक रूपकुमार राठोड आणि सोनू निगम यांनी हे गाणे गायले असले तरी, या मुलाने त्याच्या मधुर आवाजाने त्यांना देखील थक्क केले आहे. जर तुम्ही डोळे बंद करून हे गाणे ऐकले तर तुम्हाला ते नक्कीच आवडेल..लाईक्स अन् कमेंट्सा वर्षावहा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर pipe_singer नावाच्या आयडीवरून शेअर करण्यात आला आहे. आतापर्यंत 36 लाख वेळा पाहिला गेला आहे, तर 2 लाख 82 हजारांहून अधिक लोकांनी व्हिडिओला लाईक केले आहे आणि विविध कमेंट्स केल्या आहेत. .व्हिडिओ पाहिल्यानंतर एका यूजरने कमेंट केली की, "गुड", तर दुसऱ्या यूजरने "जय हिंद बोलो", तिसऱ्या यूजरने "सुपर", चौथ्या यूजरने "तुमचा आवाज अद्भुत आहे," तर म्हटले, "हृदयातून येणारा हा आवाज लोकांच्या हृदयापर्यंत पोहोचला." तर अनेकांनी हार्ट शेप, थम असे इमोजी कमेंटमध्ये दिले आहे..