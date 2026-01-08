Trending News

Viral Video: ‘पाईप सिंगर’चा जादुई आवाज! बॉर्डरमधील गाणं ऐकून नेटकरी झाले फॅन

Pipe singer singing border movie song viral video: प्रतिभेला व्यासपीठाची गरज नसते. एक साधा पाईप आणि खरा आवाज देखील लाखो लोकांची मने जिंकू शकतो. हा व्हिडिओ जिवंत उदाहरण आहे.
Viral Video: कधीकधी सोशल मीडिया काही सर्जनशीलता बाहेर आणतो जी केवळ आश्चर्यचकित करत नाही तर लोकांची मनं जिंकतं. अशा उल्लेखनीय सर्जनशीलतेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर सध्या तुफान व्हायरल होत आहे. जो लोकांच्या मनाला स्पर्श करतो. या व्हिडिओमध्ये, एक मुलगा "बॉर्डर" चित्रपटातील "संदेसे आते हैं..." हे सुंदर गाणं गात आहे. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे कोणत्याही महागड्या मायक्रोफोन किंवा स्टुडिओशिवाय, तो त्याच्या आवाजाची जादू पसरवण्यासाठी आणि जगाला आनंद देण्यासाठी मायक्रोफोन म्हणून एका साध्या बोअरवेल पाईपचा वापर करतो.

