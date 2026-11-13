पंतप्रधान मोदींच्या नावाने ऑनलाईन फ्रॉड; एका मेसेजमुळे बँक खातं होऊ शकतं रिकामं, नेमका विषय काय?

दिवाळीच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील प्रत्येक नागरिकाला ८ हजार रुपये देणार असल्याचा मेसेज सध्या सोशल मीडिया आणि व्हॉट्सॲपवर वेगाने व्हायरल होत आहे. मात्र, हा मेसेज पूर्णपणे बनावट असून त्यामागे सायबर भामट्यांचा डाव आहे. या आमिषाचा वापर करून नागरिकांचे व्हॉट्सॲप अकाउंट आणि मोबाईलचा ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अहमदाबाद सिटी सायबर क्राइम पोलिसांनी याबाबत नागरिकांना सतर्क केलं असून अनोळखी लिंकवर क्लिक न करण्याचं आवाहन केलं आहे..व्हायरल मेसेजमध्ये दिवाळीनिमित्त केंद्र सरकारकडून प्रत्येक नागरिकाला ८ हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार असल्याचा दावा केला जात आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नावाचा वापर केल्यामुळे अनेकांना हा मेसेज खरा वाटू शकतो. मात्र, या दाव्याला कोणताही सरकारी आधार नाही..गुजरात पोलिसांच्या माहितीनुसार, या मेसेजसोबत एक लिंक पाठवली जाते. त्यावर क्लिक केल्यानंतर बनावट वेबसाइट उघडते. या वेबसाइटवर तुमचा मोबाईल नंबर ८ हजार रुपयांच्या दिवाळी बक्षिसासाठी निवडला गेल्याचं दाखवलं जातं. बक्षीस मिळवण्यासाठी हा मेसेज व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्रामवरील पाच ग्रुपमध्ये अथवा २० मित्रांना पाठवण्यास सांगितलं जातं. यानंतर संबंधित व्यक्तीकडून मोबाईल नंबर मागितला जातो. पुढे स्क्रीनवर आठ अंकी 'कनेक्शन कोड' दिसतो. हाच कोड वापरून सायबर चोरटे तुमचं व्हॉट्सॲप अकाउंट त्यांच्या डिव्हाइसशी जोडण्याचा प्रयत्न करतात..कधी राम तर कधी परशुराम! रणबीर कपूरचा अनोखा अवतार पाहून चाहते थक्क; BTS VIDEO VIRAL.अहमदाबाद सिटी सायबर क्राइम पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वेबसाइटवर दिसणारा कोड व्हॉट्सॲपच्या 'Linked Devices' पर्यायात टाकण्यास सांगितलं जातं. एखाद्याने ही प्रक्रिया पूर्ण केली, तर त्याचं व्हॉट्सॲप अकाउंट अनोळखी डिव्हाइसशी लिंक होऊ शकतं. त्यानंतर भामटे त्या अकाउंटचा वापर करू शकतात. टेलिग्राम अकाउंटवरही अशाच प्रकारे ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे..या फसवणुकीचा पुढचा टप्पा म्हणजे बक्षिसाची रक्कम मिळवण्यासाठी किंवा पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी PhonePe सारख्या ॲपचा वापर करण्यास सांगितलं जातं. त्यानंतर काही संशयास्पद ॲप्स डाउनलोड करण्यास भाग पाडलं जातं. या फाइल्स प्रामुख्याने 'apk' स्वरूपात असतात. अशा फाइल्स मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल केल्यास चोरट्यांना फोनमधील SMS, OTP, बँकिंग ॲप्स आणि वैयक्तिक माहितीपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळू शकते. परिणामी बँक खात्यातील पैसेही चोरीला जाऊ शकतात..IND vs NZ 4th ODI Live: हायव्होल्टेज ड्रामा! गुरनूर ब्रार अन् न्यूझीलंडचा फलंदाज भिडले, विराटने गोलंदाजाला मागे खेचले नाहीतर... Video Viral.काय काळजी घ्याल?अनोळखी व्यक्ती किंवा वेबसाइटने सांगितलेला कोड व्हॉट्सॲपच्या 'Linked Devices' मध्ये टाकू नका. अनोळखी डिव्हाइस लिंक झाल्यास तातडीने लॉगआउट करा.टेलिग्राममध्ये 'Two-Step Verification' सुरू करा. 'Active Sessions' तपासून अनोळखी डिव्हाइस हटवा.व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्रामचा OTP, लॉगिन कोड आणि पासवर्ड कोणालाही देऊ नका.अनोळखी लिंकवरून APK फाइल डाउनलोड करू नका. ॲप्ससाठी अधिकृत Google Play Store चाच वापर करा.मोबाईलवर संशयास्पद फाइलची सूचना आल्यास ती इन्स्टॉल न करता 'Cancel' करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.