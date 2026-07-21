Police Viral Video : एकाच बाईकवरुन ४ पोलिसांचा प्रवास, व्हिडिओ व्हायरल होताच नागरिकांचा संताप- यांना दंड होणार की नाही?

Four Policemen Seen Riding Single Motorcycle : सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून युजर्सनी संताप व्यक्त केला आहे. कारण सामान्यतः, दुचाकीवर तिघे जण प्रवास करताना दिसल्यास पोलीस लगेच दंड आकारतात; मात्र या प्रकरणात नियम मोडणारे स्वतः पोलीस कर्मचारीच आहेत. .या व्हायरल व्हिडिओमध्ये चार पोलीस एकाच मोटारसायकलवरून बिनधास्त प्रवास करताना दिसत आहेत. या फुटेजमुळे वाहतूक नियम, रस्ते सुरक्षा आणि कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी यांबाबत ऑनलाइन जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. कायदा केवळ सामान्य जनतेसाठी आहे की तो पोलिसांनाही लागू होतो, असा प्रश्न लोक उपस्थित करत आहेत..एका वाहनचालकाने हा प्रसंग आपल्या वाहनातून मोबाईल कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड केला आणि आता हा व्हिडिओ इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल होत आहे. या फुटेजमध्ये चार पोलीस अधिकारी एकाच बाईकवर दाटीवाटीने बसलेले स्पष्ट दिसत आहेत. अशा धोकादायक आणि गजबजलेल्या रस्त्यावर अशा प्रकारे प्रवास करणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकले असते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, बाईक चालवणाऱ्या अधिकाऱ्याने हेल्मेट घातले होते, परंतु मागे बसलेल्या तिन्ही पोलिसांनी सुरक्षेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आणि हेल्मेटशिवाय प्रवास केला..त्यांनाही दंड होणार का? हा व्हिडिओ @ghaarkekalesh' नावाच्या X (पूर्वीचे ट्विटर) हँडलवरून शेअर करण्यात आला आहे. त्यासोबतच्या कॅप्शनमध्ये म्हटले आहे: "बिहार: एका बाईकवर चार पोलीस अधिकारी. नियम सर्वांसाठी सारखेच आहेत का? या बाईकवरही दंड आकारला जाईल का?" शनिवारी अपलोड केल्यापासून हा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून त्याला हजारो व्ह्यूज मिळाले आहेत. कायद्याचे रक्षकच अशा प्रकारे उघडपणे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करत असल्याबद्दल लोकांमध्ये मोठा संताप व्यक्त केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.