वयाच्या १५व्या वर्षी आई, १७व्या वर्षी वडील गेले... दोनदा बारावीची परीक्षा दिलेल्या पूजाने KBC मध्ये जिंकले १२.५ लाख, अमिताभही अवाक्

उत्तर प्रदेशातील वासिलपूर ग्रांट येथील पूजा दास यांनी ‘कौन बनेगा करोडपती १८’च्या हॉट सीटवर उल्लेखनीय कामगिरी करत १२.५ लाख रुपये जिंकले. ज्ञान, आत्मविश्वास आणि योग्य वेळी घेतलेल्या निर्णयाच्या जोरावर त्यांनी हा टप्पा गाठला. विशेष म्हणजे, मेगास्टार अमिताभ बच्चन यांच्यासमोर पूजा यांनी अस्खलित इंग्रजीत संवाद साधत आपली वेगळी छाप पाडली..आई-वडिलांना लहान वयात गमावलेपूजा यांच्या आयुष्याची सुरुवातच अनेक अडचणींनी झाली. त्या अवघ्या १५ वर्षांच्या असताना त्यांच्या आईचे निधन झाले. त्यानंतर दोन वर्षांनी वडिलांचेही निधन झाले. लहान वयातच आई-वडिलांचे छत्र हरपल्याने त्यांच्यावर मोठे संकट कोसळले. त्यानंतर गावकऱ्यांच्या दबावामुळे वयाच्या २१व्या वर्षी त्यांचे लग्न झाले.मात्र, लग्नानंतर सासरच्या कुटुंबाने त्यांना आई-वडिलांप्रमाणे प्रेम आणि आधार दिला. त्यांनी पूजांना शिक्षण घेण्यासाठी तसेच आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी सातत्याने प्रोत्साहन दिले..१२वी दोनदा दिली, विज्ञान शाखेतून शिक्षण पूर्णपूजा यांचा शैक्षणिक प्रवासही संघर्षपूर्ण राहिला. त्यांनी बारावीची परीक्षा दोन वेळा दिली. पहिल्यांदा त्यांनी कला शाखेतून शिक्षण घेतले. मात्र, सासरच्या मंडळींच्या प्रोत्साहनामुळे त्यांनी पुन्हा शिक्षणाकडे वळण्याचा निर्णय घेतला आणि यावेळी विज्ञान शाखेची निवड केली. त्यानंतर त्यांनी बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण केली.इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण झाल्यामुळे पूजा यांचे इंग्रजी भाषेवर चांगले प्रभुत्व आहे. ‘केबीसी १८’मध्ये अमिताभ बच्चन यांच्यासमोर त्यांनी अस्खलित इंग्रजी बोलूनही लक्ष वेधून घेतले..Success Story: वडिलांनंतर आईही गेली, पण अनिमेश हरला नाही; कोचिंगशिवाय UPSCत देशात दुसरा, यशाच्या क्षणी आई-वडील नसल्यामूळे भावूक.महिला सक्षमीकरणावर व्हिडिओपूजा सोशल मीडियावरही सक्रिय असून त्या कंटेंट क्रिएटर म्हणून ओळखल्या जातात. सोशल मीडियावर त्यांचे १ लाख ५ हजारांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. त्यांच्या गावात बहुतांश महिला बुरखा घालून राहतात. अशा वातावरणात पूजांनी डिजिटल माध्यमात प्रवेश केला. त्यांनी महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित व्हिडिओ तयार करण्यास सुरुवात केली..२५ लाखांच्या प्रश्नावर खेळ थांबवला‘कौन बनेगा करोडपती १८’मध्ये पूजा यांनी आपल्या ज्ञानाच्या जोरावर २५ लाख रुपयांच्या प्रश्नापर्यंत मजल मारली. मात्र, या टप्प्यावर त्यांच्याकडे एकही लाईफलाईन शिल्लक नव्हती. अशा परिस्थितीत त्यांनी जोखीम न घेता खेळातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे त्यांना १२.५ लाख रुपयांची रक्कम मिळाली..शिक्षिका होण्याचे स्वप्नकेबीसीमधून मिळालेल्या बक्षिसाच्या रकमेचा उपयोग पुढील शिक्षणासाठी करण्याचा मानस पूजांनी अमिताभ बच्चन यांच्यासमोर व्यक्त केला. भविष्यात शिक्षिका बनण्याचे त्यांचे स्वप्न आहे. आपल्या गावातील आणि समाजातील इतर मुलांना शिक्षण देऊन त्यांना आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी प्रेरणा देण्याची त्यांची इच्छा आहे..KBCसाठी प्रश्न तयार करणारी टीम कशी काम करते? या करिअरमध्ये सॅलरी आणि पात्रता काय असते?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.