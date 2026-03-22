बॉसने प्रेग्नंसी लिव्ह नाकारली, नवजात बाळाचा मृत्यू, कंपनी देणार कोट्यवधींची नुकसान भरपाई

कंपनीने योग्यवेळी प्रेग्नंसी लिव्ह न दिल्याने एका नवजात बाळाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली होती. अमेरिकेतील ओहायो येथे हा प्रकार घडला होता. त्यानंतर संबंधित महिलेने कंपनीविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी आता न्यायालयाने अंतिम निकाल देत महिलेला आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत..मीडिया रिपोर्टनुसार, चेल्सी वॉल्श असे या महिलेचे नाव आहे. ती अमेरिकेतील ओहायो येथे राहते. 2021 मध्ये ती गर्भवती होती आणि तिची प्रेग्नंसी हाय-रिस्क होती. डॉक्टरांनी तिला पूर्ण विश्रांती घेण्याचा तसेच घरून काम (वर्क फ्रॉम होम) करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानुसार तिने आपल्या वरिष्ठांकडे विनंती केली होती..चेल्सीने कंपनीकडे घरून काम करण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, कंपनीने तिची ही मागणी फेटाळून लावली. तिला स्पष्टपणे सांगण्यात आले की, ऑफिसमध्ये येऊन काम करा किंवा विनावेतन रजा घ्या. त्यामुळे नाइलाजास्तव तिला ऑफिसला जावे लागले..सलग तीन दिवस ऑफिसमधून काम केल्यानंतर 24 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी तिला अचानक प्रसूती वेदना सुरू झाल्या. त्याच दिवशी तिने एका मुलीला जन्म दिला. मात्र, दुर्दैवाने जन्मानंतर काही तासांतच त्या नवजात बाळाचा मृत्यू झाला. बाळ वेळेपूर्वी जन्माला आल्याने त्याची प्रकृती अत्यंत नाजूक होती..या घटनेनंतर चेल्सीच्या कुटुंबीयांनी कंपनीविरोधात न्यायालयात खटला दाखल केला. कंपनीने वेळेवर घरून काम करण्याची परवानगी दिली असती, तर ही घटना टळू शकली असती, असा युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयात मांडला. न्यायालयीन सुनावणीनंतर ज्यूरीने कंपनीला दोषी ठरवले. तसेच न्यायालयाने महिलेला 22.5 मिलियन डॉलर्स इतकी नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.