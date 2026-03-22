Trending News

बॉसने प्रेग्नंसी लिव्ह नाकारली, नवजात बाळाचा मृत्यू, कंपनी देणार कोट्यवधींची नुकसान भरपाई

Pregnancy Leave Denied Case : संबंधित महिलेने कंपनीविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी आता न्यायालयाने अंतिम निकाल देत महिलेला आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
Pregnancy Leave Denied Case

Pregnancy Leave Denied Case

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

कंपनीने योग्यवेळी प्रेग्नंसी लिव्ह न दिल्याने एका नवजात बाळाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली होती. अमेरिकेतील ओहायो येथे हा प्रकार घडला होता. त्यानंतर संबंधित महिलेने कंपनीविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी आता न्यायालयाने अंतिम निकाल देत महिलेला आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

Loading content, please wait...
america
death
pregnancy

