Pune IT Engineers Viral Story : महिन्याला १ लाखांहून अधिक पगार, तरी वीकेंडला रॅपिडो चालवतात; पुण्यातील IT इंजिनिअर्सची कमाई पाहून वाटेल आश्चर्य

IT Engineers Viral Story: आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या तरुणांचे आयुष्य म्हणजे ऑफिस, लॅपटॉप, टार्गेट्स आणि डेडलाईन्स, असे चित्र अनेकदा पाहायला मिळते. मात्र, पुण्यातील दोन सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सची एक वेगळीच कहाणी सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे. महिन्याला एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक पगार मिळत असतानाही हे दोघे तरुण वीकेंडला चक्क रॅपिडो बाईक टॅक्सी चालवत आहेत. विशेष म्हणजे, त्यांनी काही तासांत केलेली कमाई आणि त्यामागचे कारण ऐकून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे..वर्षाला १२ लाखांपेक्षा जास्त पॅकेजएक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नंदकिशोर नावाच्या पुण्यातील सॉफ्टवेअर डेव्हलपरने आपल्या दोन रूममेट्सबद्दलची माहिती शेअर केली. त्याच्या पोस्टनुसार, हे दोघेही चांगल्या कंपन्यांमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करतात. त्यांचे वार्षिक पॅकेज १२ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असून, दोघांकडेही उत्तम स्पोर्ट्स बाईक्स आहेत..Rapido Captain Earnings : तीन महिन्यांत रॅपिडो चालवून बीबीए विद्यार्थ्याने कमावले ६५ हजार; गिग इकॉनॉमीचा घेतला अनुभव.नियमित नोकरीतून चांगले उत्पन्न मिळत असतानाही या दोघांनी गेल्या वीकेंडला काहीतरी वेगळे करण्याचे ठरवले. त्यांनी रॅपिडो बाईक टॅक्सी रायडर म्हणून नोंदणी केली आणि काही प्रवाशांना त्यांच्या इच्छित ठिकाणी पोहोचवले..उत्तम कमाईनंदकिशोरने शेअर केलेल्या माहितीनुसार, रॅपिडोवर काही तास काम केल्यानंतर एका तरुणाने ९०० रुपये, तर दुसऱ्याने ५०० रुपये कमावले. महिन्याला चांगला पगार मिळवणारे हे तरुण अतिरिक्त उत्पन्नासाठी नव्हे, तर वेगळा अनुभव घेण्यासाठी बाईक टॅक्सी चालवत असल्याचे या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. नंदकिशोरने आपल्या पोस्टमध्ये या अनुभवाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. चांगली नोकरी आणि भरघोस पगार असतानाही तरुण वीकेंडला अशा वेगळ्या गोष्टी करून पाहतात, याची सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे..अनुभवाला महत्त्वया दोन्ही तरुणांचा हा निर्णय केवळ अतिरिक्त पैसे कमावण्यापुरता मर्यादित नसल्याचे दिसते. दररोजच्या ऑफिसमधील कामापेक्षा वेगळे काहीतरी करून पाहणे, नवीन लोकांना भेटणे आणि नेहमीच्या दिनक्रमातून बाहेर पडणे, हा त्यामागचा उद्देश असू आहे. .Viral Video : नऊ तासांच्या नोकरीनंतर चालवतो रॅपिडो, कमाई पाहून नोकरादारांनाही बसेल धक्का .सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रियाया पोस्टवर अनेकांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी तरुणांच्या कल्पनेचे कौतुक केले, तर काहींनी स्वतःलाही वीकेंडला असे काहीतरी करून पाहायला आवडेल, असे म्हटले. काही नेटकऱ्यांच्या मते, अशा अनुभवांमुळे रोजच्या कामापेक्षा वेगळे जग अनुभवण्याची संधी मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.