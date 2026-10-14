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Pune IT Engineers Viral Story : महिन्याला १ लाखांहून अधिक पगार, तरी वीकेंडला रॅपिडो चालवतात; पुण्यातील IT इंजिनिअर्सची कमाई पाहून वाटेल आश्चर्य

Rapido Bike Taxi : पुण्यातील दोन सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्स वर्षाला १२ लाखांपेक्षा जास्त पॅकेज घेत असूनही वीकेंडला रॅपिडो बाईक टॅक्सी चालवतात. ही कहाणी सोशल मीडियावर चर्चेत आली असून अनेकांनी त्यांच्या कल्पनेचे कौतुक केले आहे.
Pune IT Engineers Viral Story

Pune Software Engineers Become Rapido Bike Taxi Riders

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

IT Engineers Viral Story: आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या तरुणांचे आयुष्य म्हणजे ऑफिस, लॅपटॉप, टार्गेट्स आणि डेडलाईन्स, असे चित्र अनेकदा पाहायला मिळते. मात्र, पुण्यातील दोन सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सची एक वेगळीच कहाणी सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे. महिन्याला एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक पगार मिळत असतानाही हे दोघे तरुण वीकेंडला चक्क रॅपिडो बाईक टॅक्सी चालवत आहेत. विशेष म्हणजे, त्यांनी काही तासांत केलेली कमाई आणि त्यामागचे कारण ऐकून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

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