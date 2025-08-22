Viral Video: पुण्याचा राजू कलाकार! वसंत मोरेंच्या प्रचारात ढोल हरवला, पण नशीब चमकलं! काय आहे स्टोरी?

पुणे: संतोष नगरचा राजू कलाकार सध्या इंस्टाग्रामवर चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्याच्या मेहनतीच्या आणि प्रेरणादायी कहाणीने अनेकांचे लक्ष वेधले आहे. कात्रजमध्ये त्याने नुकतीच हडपसर विधानसभेचे माजी आमदार वसंत मोरे यांची भेट घेतली. .2019 च्या हडपसर विधानसभा निवडणुकीत राजूने वसंत मोरेंच्या प्रचारात ढोल वाजवून सर्वांचे लक्ष वेधले होते. मात्र, त्याचा ढोल हरवल्याने तो चर्चेत आला.मेहनतीने घडवले नशीबराजू सांगतो, “काम करताना माणसाने लाजू नये.” त्याच्या आयुष्यातील दगडांनीच त्याचे नशीब घडवले. “लोक म्हणायचे, माझ्या नशिबात दगड आहेत. खरंच, माझ्या आयुष्यात दगडच आहेत!” असे तो हसत सांगतो. .Viral video: Cute कासवांचा गोपनीय मेळावा... व्हायरल व्हिडिओ पाहिला का?.त्याच्या फटलेल्या स्टाईलच्या फरशीने आणि अनोख्या ढोल वाजवण्याच्या कलेने तो सर्वांचा लाडका बनला आहे. विशेष म्हणजे, प्रसिद्ध गायक सोनू निगम यांनीही त्याला ऑफर दिल्याचा दावा राजू करतो..प्रेरणादायी प्रवासराजूच्या या प्रेरक कहाणीने अनेकांना प्रोत्साहन मिळाले आहे. मेहनत आणि जिद्दीने यश मिळवता येते, याचा तो एक जिवंत पुरावा आहे. इंस्टाग्रामवर त्याच्या व्हिडिओजना लाखो व्ह्यूज मिळत आहेत.पुण्यातील तरुणाईसाठी राजू एक प्रेरणास्रोत बनला आहे. त्याच्या या यशस्वी प्रवासाबद्दल तुम्हाला काय वाटते? तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कळवा!.Viral News: मुघल काळातील खजिना सापडला! चांदीच्या नाण्यांचा शोध, उर्दू-फारसीत कोरिव काम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.