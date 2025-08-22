Trending News

Viral Video: पुण्याचा राजू कलाकार! वसंत मोरेंच्या प्रचारात ढोल हरवला, पण नशीब चमकलं! काय आहे स्टोरी?

Raju Kalakar Inspiring Journey from Vasant More Campaign to Viral Fame : पुण्याचा राजू कलाकार इंस्टाग्रामवर व्हायरल! वसंत मोरेंच्या प्रचारातील ढोल हरवला, पण मेहनतीने नशीब घडवलं.
Raju Kalakar video viral
Raju Kalakar video viralesakal
Sandip Kapde
पुणे: संतोष नगरचा राजू कलाकार सध्या इंस्टाग्रामवर चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्याच्या मेहनतीच्या आणि प्रेरणादायी कहाणीने अनेकांचे लक्ष वेधले आहे. कात्रजमध्ये त्याने नुकतीच हडपसर विधानसभेचे माजी आमदार वसंत मोरे यांची भेट घेतली.

pune
viral
Vasant More
viral video

