Viral VIdeo : आधी देवीच्या पाया पडला अन् मग पुजाऱ्याच्या डोळ्यांदेखत चांदीचा मुकुट पळवला ; पुण्यात धक्कादायक प्रकार, सीसीटीव्हीत कैद चोरी

पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे परिसरात चोरीची एक अत्यंत विचित्र आणि धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे, ज्यामुळे पोलीस आणि सर्वसामान्य नागरिकही अवाक् झाले आहेत. सुप्रसिद्ध तुळजाभवानी देवी मंदिरात, एका चलाख चोराने अत्यंत कल्पकतेने चोरीचा हा डाव साधला. या घटनेला खरोखरच धक्कादायक बनवणारी गोष्ट म्हणजे, चोरी करण्याच्या अगदी आधी, त्या चोराने हात जोडून देवीकडे रीतसर माफी मागितली; आणि त्यानंतर, लाखो रुपये किमतीचा चांदीचा मुकुट घेऊन त्याने तिथून पळ काढला. या संपूर्ण घटनेचे दृश्य मंदिरात बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये कैद झाले आहे..आरोपी चोर एका भाविकाचे सोंग घेऊन, देवीचे दर्शन घेण्याच्या उद्देशाने मंदिरात शिरला. आपली ओळख पूर्णपणे लपवून ठेवण्यासाठी, त्याने चेहऱ्यावर मास्क आणि डोक्यावर टोपी घातली होती. मंदिरात प्रवेश केल्यानंतर, त्याने अत्यंत शांत आणि भक्तिपूर्ण मुद्रेने देवीची प्रार्थना करण्यास सुरुवात केली. त्याच्या हातात एक नारळ होता आणि, असीम श्रद्धा व्यक्त करत, त्याने देवीला कुंकूही लावले. त्याच्या या "भक्तीचा" देखावा पाहून, तिथे उपस्थित असलेल्या मंदिराच्या पुजाऱ्याला त्या चोराबद्दल यत्किंचितही संशय आला नाही..पुजाऱ्याच्या या गाफीलपणाचा फायदा घेत, त्या चोराने आपले खरे रूप दाखवून दिले. ज्या क्षणी पुजाऱ्याचे लक्ष किंचित विचलित झाले आणि त्यांनी आपली मान दुसरीकडे वळवली, त्याच क्षणी आरोपीने गर्भगृहात ठेवलेला सुमारे एक किलो वजनाचा चांदीचा मुकुट चपळाईने उचलला. त्याने तो मुकुट अत्यंत कौशल्याने एका रुमालात गुंडाळला, लपवून ठेवला आणि पाहता पाहता मंदिराच्या आवारातून पळ काढला..जेव्हा पुजाऱ्याच्या लक्षात आले की गाभाऱ्यातून मुकुट गायब झाला आहे, तेव्हा मंदिराच्या प्रशासनात एकच खळबळ उडाली. या घटनेची माहिती तात्काळ तळेगाव दाभाडे पोलिसांना देण्यात आली. घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर, पोलिसांनी तपास सुरू केला आणि सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले. या फुटेजमध्ये चोराची "भक्ती आणि चोरी" यांची विचित्र सांगड स्पष्टपणे दिसून येत आहे. पण, चेहऱ्यावर मास्क आणि डोक्यावर टोपी असल्यामुळे, या अज्ञात चोराची ओळख पटवणे हे सध्या पोलिसांसमोरचे एक मोठे आव्हान बनले आहे. पोलीस या प्रकरणाचा कसून तपास करत आहेत.