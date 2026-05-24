Viral VIdeo : आधी देवीच्या पाया पडला अन् मग पुजाऱ्याच्या डोळ्यांदेखत चांदीचा मुकुट पळवला ; पुण्यात धक्कादायक प्रकार, सीसीटीव्हीत कैद चोरी

Pune Temple Robbery : पुजाऱ्याचे लक्ष विचलित होताच त्याने सुमारे 1 किलो वजनाचा चांदीचा मुकुट चोरला. मुकुट रुमालात लपवून आरोपी मंदिरातून पळून गेला. संपूर्ण घटना CCTV मध्ये कैद झाली असून पोलिस आरोपीचा शोध घेत आहेत.
CCTV footage shows a masked man offering prayers before stealing a silver crown from a temple in Talegaon Dabhade, Pune.

Yashwant Kshirsagar
पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे परिसरात चोरीची एक अत्यंत विचित्र आणि धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे, ज्यामुळे पोलीस आणि सर्वसामान्य नागरिकही अवाक् झाले आहेत. सुप्रसिद्ध तुळजाभवानी देवी मंदिरात, एका चलाख चोराने अत्यंत कल्पकतेने चोरीचा हा डाव साधला. या घटनेला खरोखरच धक्कादायक बनवणारी गोष्ट म्हणजे, चोरी करण्याच्या अगदी आधी, त्या चोराने हात जोडून देवीकडे रीतसर माफी मागितली; आणि त्यानंतर, लाखो रुपये किमतीचा चांदीचा मुकुट घेऊन त्याने तिथून पळ काढला. या संपूर्ण घटनेचे दृश्य मंदिरात बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये कैद झाले आहे.

