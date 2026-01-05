Rahul Gandhi Marriage: ''राहुल गांधींचं लग्न झालंय, मुलंबाळंही आहेत'', ज्योतिषाने सगळंच सांगितलं; बायको कुठे असते?

Prediction: राहुल गांधी यांच्या विवाहाबद्दल कायम देशामध्ये चर्चा होत असतात. एका ज्योतिषांनी तर राहुल गांधी यांचा विवाह झाल्याचा दावा केला आहे. गुरु अनुश्रीजी यांनी एका पॉडकास्टमध्ये असा दावा केलाय. एवढंच नाही तर त्यांना दोन मुलं असल्याचंही अनुश्रीजी यांचं म्हणणं आहे..ऊर्जा विशेषज्ज्ञ म्हणून ओळख असलेले गुरु अनुश्रीजी यांना मुलाखतकाराने विचारलं की, राहुल गांधींचं लग्न झालंय का? त्यावर ते हातातल्या यंत्राची विशिष्ट पद्धतीने हालचाल करतात आणि सांगतात, ''शंभर टक्के! राहुल गांधींचं लग्न झालेलं आहे. राहुल गांधींना दोन मुलं आहेत.. एक मुलगा आणि एक मुलगी. त्यांचं कुटुंब लंडनमध्ये रहातं. त्यामुळेच ते नेहमी देशाबाहेर जात असतात.''.Kolhapur Election : नऊ लाखांच्या मर्यादेत निवडणूक लढवा; पण खर्चाचा ताळेबंद पाहून डोळे विस्फारले.अनुश्रीजी यांच्या या दाव्यावरुन आश्चर्य व्यक्त होतंय. १९ जून १९७० रोजी जन्मलेल्या राहुल गांधींचं वय ५५ वर्षे इतकं आहे. त्यामुळे कायम त्यांच्या लग्नाबद्दल चर्चा होत असते. कधीकधी यावरुन राजकीय टोलेबाजीही झालेली आहे. 'राहुल गांधी लग्न कधी करणार?' असा प्रश्न सोशल मीडियात कायम विचारला जातो. विषेष म्हणजे राहुल गांधींच्या परदेशवारीवरुन भाजपच्या दिग्गज नेत्यांनीही टीका केलेल्या आहेत..Zomato CEO दीपिंदर गोयलच्या कपाळावरचं ‘ते’ डिव्हाईस नेमकं आहे तरी काय? पॉडकास्टनंतर सोशल मीडियावर घातलाय धुमाकूळ.राहुल गांधी यांचं लग्न खरंच झालेलं आहे का? त्यांना दोन मुलं आहेत का? त्यांचं कुटुंब खरंच लंडनमध्ये असतं का? याबाबत कुठलीही खात्रीशीर माहिती नाही. ज्योतिषी मात्र आपापल्या पद्धतीने दावे करत असतात. इतर राजकीय नेते आणि भविष्यातील राजकीय घडामोडींबद्दलही पॉडकास्टमध्ये काही दावे केलेले आहेत. राहुल गांधींचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. लोक त्यावर मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया देत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.