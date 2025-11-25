Trending News

Raigad Video Viral: असा दिसायचा माझ्या राजाचा रायगड! शिवरायांच्या काळात किती भव्य होता? अद्भुत व्हिडिओ व्हायरल

Reimagining Raigad Fort: शिवरायांचा वैभवशाली रायगडवरील बाजारपेठ, दरबार, महा-दरवाजा, गंगासागर तलाव आणि हिरकणी बुरुज याचा ऐतिहासिक पुनर्निर्मिती व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
सध्या सोशल मीडियावर एक अतिशय सुंदर आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील रायगड किल्ल्याची काल्पनिक पुनर्रचना (reconstruction) दाखवतो. सध्याच्या रखडलेल्या आणि पडझड झालेल्या रायगडापेक्षा कितीतरी पट भव्य, वैभवशाली आणि अभेद्य असलेला तो रायगड पाहून शिवभक्तांच्या डोळ्यांत पाणी तर आलेच, पण मनातही अभिमानाची लहर उसळली आहे.

