Raigad Video Viral: असा दिसायचा माझ्या राजाचा रायगड! शिवरायांच्या काळात किती भव्य होता? अद्भुत व्हिडिओ व्हायरल

सध्या सोशल मीडियावर एक अतिशय सुंदर आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील रायगड किल्ल्याची काल्पनिक पुनर्रचना (reconstruction) दाखवतो. सध्याच्या रखडलेल्या आणि पडझड झालेल्या रायगडापेक्षा कितीतरी पट भव्य, वैभवशाली आणि अभेद्य असलेला तो रायगड पाहून शिवभक्तांच्या डोळ्यांत पाणी तर आलेच, पण मनातही अभिमानाची लहर उसळली आहे..रायगड किल्ल्याची संपूर्ण रचनाया व्हिडिओत १७व्या शतकातील रायगड किल्ल्याची संपूर्ण रचना दाखवली आहे. उंचच उंच संरक्षण भिंती, भव्य दरवाजे, बाजारपेठेतील सजलेले रस्ते, मंदिरे, राजवाडे, पाण्याचे टाके, राजदरबार आणि सिंहासन असे सर्व काही डोळ्यांसमोर उभे राहते. महादरवाजा, गंगासागर तलाव, हिरकणी बुरुज, नगारखाना, जगदीश्वर मंदिर अशा सर्व प्रसिद्ध स्थळांचे त्या काळातील स्वरूप पाहता येते..Shivaji Maharaj: इतिहासातील गुपित! छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बोटं छाटल्यानंतर शाहिस्तेखान कुठं पळाला? पुढं कधीच परतला नाही.स्वराज्याचा आत्माहा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर शिवभक्तांनी कमेंट्सच्या माध्यमातून तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत. "आता तरी पुरातत्व विभागाने रायगडाच्या पुनरुज्जीवनासाठी पावले उचलावीत", "सरकारकडे पैसे कमी पडले तरी महाराष्ट्रातील जनता स्वतःहून पैसा गोळा करेल आणि आपल्या राजाची राजधानी पुन्हा उभी करेल", "हा किल्ला फक्त दगडांचा नव्हता, तर स्वराज्याचा आत्माच होता" अशा भावपूर्ण प्रतिक्रिया शिवप्रेमी देत आहेत..मराठा साम्राज्याची राजधानीरायगड हा किल्ला सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये, रायगड जिल्ह्यातील महाडपासून सुमारे २५ किलोमीटर अंतरावर वसलेला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६७४ मध्ये या किल्ल्याची डागडुजी करून मराठा साम्राज्याची राजधानी घोषित केली होती..मराठी माणसाचा अभिमानसध्याच्या रायगडावर फक्त अवशेष उरले आहेत, पण हा व्हिडिओ पाहिल्यावर लक्षात येते की शिवरायांनी उभारलेली ही राजधानी केवळ एक किल्ला नव्हता, तर स्वराज्याची शान आणि मराठी माणसाचा अभिमान होता..Shivaji Maharaj Video: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील रिझर्व बँक पाहिली का? व्हिडिओ व्हायरल.