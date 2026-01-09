Trending News

Viral Video: रेल्वेस्टेशनवर सरदारजींनी मोफत जेवण देत जिंकली नागरिकांची मनं, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

रेल्वे स्टेशनवर एका सरदारजींनी प्रवाशांना मोफत जेवण देत माणूकाचे दर्शन दिले आहे. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
Puja Bonkile
Viral Video: आजकालच्या धावपळीच्या काळात सर्वजण स्वत:चाच विचार करतात. असातही काही लोक समोर येतात जे दुसऱ्यांचा विचार करतात. गाजावाजा न करता इतरांना मदत करतात. पंजाबमधील बरनाला रेल्वेस्टेशनवर एका वृद्ध सरदारजींनी प्रवाशांना निस्वार्थपणे जेवण दिले. याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

