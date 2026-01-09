Viral Video: रेल्वेस्टेशनवर सरदारजींनी मोफत जेवण देत जिंकली नागरिकांची मनं, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Viral Video: आजकालच्या धावपळीच्या काळात सर्वजण स्वत:चाच विचार करतात. असातही काही लोक समोर येतात जे दुसऱ्यांचा विचार करतात. गाजावाजा न करता इतरांना मदत करतात. पंजाबमधील बरनाला रेल्वेस्टेशनवर एका वृद्ध सरदारजींनी प्रवाशांना निस्वार्थपणे जेवण दिले. याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. .हा व्हायरल व्हिडिओ पंजाबच्या बरनाला रेल्वेस्टेशवरचा आहे. या व्हिडिओत पाहू शकता की एक सरदारजी प्रवाशांना मोफत जेवण देत आहे. त्याने कुठलाही बॅनर लावलेला नाही. त्याने निळी पगडी, पांढरी दाढी आणि साधा पोशाख परिधान केलेला आहे. .हा व्हायरल व्हिडिओ सोळ मिडिया प्लॅटफॉर्म @Jimmyy_02 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत २ लाख व्ह्युज मिळाले आहेत. तसेच लाईक्स आणि कमेंटचा वर्षाव करण्यात आला आहे. अनेक नेटकऱ्यांना या व्हिडिओच्या कमेंटमध्ये हार्ट इमोजी दिले आहे. तर अनेकांनी सरदाजींचे कौतुक केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.