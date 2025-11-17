Trending News

Akbar: महिलेचं अपहरण करणं मुघलांना पडलं होतं महागात! औरंगजेबच्या पणजोबाची कबर खोदून हाडं कोणी जाळली?

Rajaram Jat Avenges Kidnapping, Defeats Aurangzeb’s Generals, and Digs Up Akbar’s Grave: औरंगेजबाची कबर खोदून त्याची हाडं जाळल्याचं सांगितलं जातं. नेमकी ही घटना का आणि कधी घडली, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.
संतोष कानडे
Mughal Empire: मुघल बादशहा औरंगजेबला मराठ्यांनी जसं सडेतोड उत्तर दिलं. तसंच जाटांनीही त्याला जेरीस आणलं होतं. विशेषतः राजाराम जाट नावाच्या राजाची औरंगजेबला दहशत बसली होती. राजाराम जाट हे भरतपूरचे राजे होते. इटालीयन प्रवासी मनूची याने राजाराम जाट यांच्याबद्दल भरपूर लिहून ठेवलं आहे.

