Akbar: महिलेचं अपहरण करणं मुघलांना पडलं होतं महागात! औरंगजेबच्या पणजोबाची कबर खोदून हाडं कोणी जाळली?

Mughal Empire: मुघल बादशहा औरंगजेबला मराठ्यांनी जसं सडेतोड उत्तर दिलं. तसंच जाटांनीही त्याला जेरीस आणलं होतं. विशेषतः राजाराम जाट नावाच्या राजाची औरंगजेबला दहशत बसली होती. राजाराम जाट हे भरतपूरचे राजे होते. इटालीयन प्रवासी मनूची याने राजाराम जाट यांच्याबद्दल भरपूर लिहून ठेवलं आहे..भरतपूर येथे आऊ नावाचं एक समृद्ध गाव होतं. तेथे मुघलांचे सरदार राज्य करत होते. येथे वसुलीसाठी एक चौकी स्थापन करण्यात आलेली होती. त्यामुळे इथलं वार्षिक उत्पन्न दोन लाख रुपये होतं. इथल्या चौकी अधिकाऱ्याचं नाव लालबेग असं होतं. एके दिवशी एक व्यक्ती आपल्या पत्नीसोबत गावातल्या विहिरीवर पाणी पिण्यासाठी थांबला. या लालबेगची नजर त्या व्यक्तीच्या सुंदर पत्नीवर पडली, त्याने त्या महिलेला आपल्या हरममध्ये ठेवलं..ही बातमी जाट राजा राजाराम यांना समजली तेव्हा त्यांनी मुघलांना अद्दल घडवण्याचा निश्चिय केला. इटालीयन प्रवासी निकोल मनूची याने याची कहाणी लिहिली आहे. राजाराम यांनी लालबेग याचा मारण्यासाठी आपल्या सेनेची तुकडी तयार केली. योजनेनुसार, त्यांनी काही सैनिकांना सोबत घेऊन ते गोवर्धन यात्रेसाठी निघालेल्या चाऱ्याच्या बैलगाडीत लपले. लाबेगला मात्र याची काहीच खबर नव्हती, त्यामुळे त्याने त्या गाड्या आतमध्ये सोडल्या. चौकी ओलांडताच राजाराम आणि त्यांच्या सैनिकांनी बैलगाड्यांना आग लावली. यादरम्यान झालेल्या भीषण युद्धात लालबेग मारला गेला..औरंगजेबच्या काकाला धूळ चारलीराजाराज यांच्या हल्ल्याची बातमी औरंगजेबच्या कानावर पडताच त्याने तातडीने आपले काका जफरजंग याला मोहिमेवर पाठवलं. राजाराम यांनी त्यालाही धूळ चारली. पुढे औरंगजेबने युद्धासाठी आपला मुलगा आजम याला पाठवलं. त्याचीही मोहीम फसली तेव्हा त्याने आजमचा मुलगा बीदरबख्त याला पाठवलं. मात्र बीदरबख्त अजूनही किशोरावस्थेत असल्याने जफरजंग याला त्याला मुख्य सल्लागार म्हणून पाठवलं. सातत्याने होणाऱ्या या बदलांमुळे शाही फौजेत कटकारस्थान व्हायला लागले. राजाराम यांनी याच संधीचा फायदा घेऊन बीदरबख्त आग्र्याला येण्यापूर्वीच राजाराम यांनी मुघलांवर हल्ला केला. त्यामुळे औरंगजेबाची ही योजनादेखील फसली..राजारामाने अकबराची कबर खोदली तेव्हा...मनूचीने लिहिल्याप्रमाणे मार्च १६६८ मध्ये राजाराम यांनी आग्र्यात सिकंदरा येथे मुघलांवर हल्ला केला. या लढाईत ४०० मुघली सैनिकांना अक्षरशः कापून टाकलं होतं. सांगितलं जातं की, राजाराम यांनी अकबर आणि जहांगीर यांच्या कबरी खोदून त्यांच्या अस्थी बाहेर काढल्या आणि जाळून राख कली. या घटनेने औरंगजेबला धक्काच बसला. संपूर्ण साम्राज्यात ही बातमी चर्चिली गेली. तेव्हापासून भरतपूरमध्ये या घटनेवरुन काही म्हणीदेखील रुढ झाल्या.मनूचीने लिहिलंय की, राजारामाच्या नेतृत्वात जाटांनी कांसच्या मुख्य दरवाजा तोडून टाकला. मौल्यवान रत्ने, सोन्या-चांदीच्या वस्तू लुटल्या. जे सोबत नेता येत नव्हतं ते नष्ट केलं. राजाराम यांच्या पराक्रमाची चर्चा तेव्हा सर्वत्र झाली. विशेष म्हणजे मुघल सैनिकांना त्यांची भीती बसली होती. लोक मुघलांविरोधात विद्रोहासाठी तयार झाले होते. त्याचं कारण औरंगजेबचे अत्याचार, हिंदू मंदिरांचा विध्वंस आणि मंदिरांच्या जागेवर मशिदी उभा करण्याचा धडाका. यामुळे जनभावना विरोधात होती..पुढे ४ जुलै १६८८ रोजी शेखावत आणि चौहाणांमध्ये झालेल्या युद्धात राजाराम यांच्यावर एका मुघल सैनिकाने मागून बंदूक चालवली. यात ते शहीद झाले. अलवर जिल्ह्यातल्या हरसोली इथे राजराम जाट यांची समाधी आहे. त्यांच्या पत्नीची समाधी भरतपुरातल्या सिनसिनी येथे आहे. मृत्यूनंतर राजाराम यांचं शीर कापूर औरंगजेबच्या दरबारात पेश करण्यात आलं होतं..