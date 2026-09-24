Compassionate Appointment : सुनेच्या पगारातील २५ टक्के रक्कम सासुला द्यावी लागणार; हायकोर्टाचा मोठा आदेश, नेमकं काय आहे प्रकरण?

Rajasthan High Court's Order on Compassionate Appointment : पतीच्या निधनानंतर अनुकंपा तत्त्वावर सरकारी नोकरी मिळवणाऱ्या सुनेला तिच्या पगारातील २५ टक्के रक्कम सासूला देणे बंधनकारक आहे. तिला ही रक्कम दरमहा सासूच्या बँक खात्यात जमा करावी लागेल. राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आनंद शर्मा यांनी 'अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड' (AVVNL) ला निर्देश दिले की, त्यांनी सुनेच्या मासिक पगारातून २५ टक्के रक्कम कापून ती सासूच्या खात्यात जमा केली जाईल याची खात्री करावी..सासू आणि सासऱ्यांनी २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. प्रदीर्घ सुनावणीदरम्यान सासऱ्यांचे निधन झाले. याचिकेत नमूद केले होते की, त्यांचा मुलगा AVVNL मध्ये तांत्रिक सहाय्यक म्हणून कार्यरत होता आणि २०१७ मध्ये त्याचा मृत्यू झाला..Mumbai High Court: दुसऱ्या पत्नीच्या मुलालाही अनुकंपा नोकरीचा अधिकार; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.मुलाच्या मृत्यूनंतर, त्यांनी सुनेला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. तिला नोकरी मिळालीही, परंतु नोकरी मिळाल्यानंतर तिने सासरचे घर सोडले आणि वृद्ध सासू-सासऱ्यांची काळजी घेण्यास असमर्थता दर्शवली किंवा दुर्लक्ष केले..उच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले की, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती हा काही वैयक्तिक अधिकार किंवा विशेषाधिकार नसून तो एक कल्याणकारी उपाय आहे. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याचे वचन देणारे प्रतिज्ञापत्र हा या नियुक्तीचा मुख्य आधार होता; नोकरी स्वीकारताना सुनेने कार्यालयात हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. आता या जबाबदारीतून माघार घेणे हे अनुकंपा नियुक्ती योजनेच्या मूळ उद्देशाचे उल्लंघन ठरते..Bombay High Court: उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश! सज्ञान मुलगी 'हरवलेली' नाही; सज्ञान महिलेला कुठे राहायचे हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार...सुनेचा असा युक्तिवाद होता की तिचा पगार हा पतीच्या सेवेच्या बदल्यात मिळालेल्या अनुकंपा नियुक्तीतून प्राप्त झाला आहे, त्यामुळे तो तिचा वैयक्तिक हक्क मानला जावा. तसेच, सासरच्या घरी होणाऱ्या वाईट वागणुकीमुळे आपण वेगळे राहण्यास सुरुवात केल्याचा दावाही तिने केला होता. मात्र न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.