'हम दो हमारे दो'च्या नाऱ्याला तिलांजली! ५५ वर्षीय महिलेने १७ व्या बाळाला दिला जन्म; आता म्हणते, 'राहायला घर नाही...'

55-year-old Rajasthan woman gives birth to her 17th child : वाढती लोकसंख्येवर नियंत्रित मिळवण्यासाठी सरकार वर्षानुवर्षांपासून 'हम दो, हमारे दो'चा नारा देत आहे. या जनजागृती मोहिमेसाठी सरकारने आतापर्यंत कोट्यवधी रुपयेसुद्धा खर्च केले आहेत. मात्र, राजस्थानमध्ये एका दाम्पत्याने या सरकारच्या या मोहिमेलाच तिलांजली दिली आहे. इथे एका महिलेने चक्क १७ व्या बाळाला जन्म दिला आहे. या कुटुंबाची सध्या जोरदार चर्चा आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, राजस्थानच्या उदयपुरमधील आदिवासी बहुल झाडोल भागात हा प्रकार उघडकीस आला आहे. येथील एका आरोग्य केंद्रात ५५ वर्षीय महिलेने १७ व्या अपत्याला जन्म दिला आहे. रेखा कालबेलिया असं या महिलेचं नाव आहे. त्यापूर्वी तिला १६ मुलं झाली असून मात्र, त्यापैकी चार मुलं आणि एक मुलगी जन्मानंतर काही दिवसांतच मृत्यू पावली..विशेष म्हणजे रेखाच्या पाच मुलांची लग्न झाली असून त्यांनाही मुलं आहेत. अशातच आता रेखाने १७ व्या बाळाला जन्म दिल्याने परिसरात चर्चेचा विषय बनला आहे. रेखाचे पती कवरा कालबेलियाने म्हटलं की, त्यांच्याकडे राहण्यासाठी स्वतःचे घर नाही. मोठ्या कष्टाने ते जीवन जगत आहेत. मुलांच्या पालनपोषणासाठी त्यांना २० टक्के व्याजदराने कर्ज घ्यावं लागतंय आहे..'हम दो, हमारे दो'च्या नाऱ्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आरोग्य विभाग दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. परंतु, अशा घटनामुळे सरकारच्या जनजागृती मोहिमेच्या यशस्वीतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. आदिवासी भागातील अशिक्षितता, गरिबी आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव यामुळे अशा घटना घडत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.