छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील रांजणगाव शेणपूंजी परिसरात दारूच्या नशेत असलेल्या एका तरुणाने स्वतःचीच दुचाकी भर रस्त्यात पेटवून दिल्याची घटना समोर आली आहे. दुचाकीला आग लावल्यानंतर हा तरुण रस्त्यावरच झोपल्याने परिसरात एकच गोंधळ उडाला. या प्रकारामुळे संबंधित रस्त्यावरील वाहतूक सुमारे अर्धा तास ठप्प झाली होती. घटनेचा व्हिडिओही समोर आला असून, तो सध्या चर्चेत आहे..दुचाकी पेटवून रस्त्यावरच झोपलामिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित तरुण प्रचंड मद्यधुंद अवस्थेत होता. त्याने अचानक भर रस्त्यात स्वतःच्या दुचाकीला आग लावली. त्यानंतर तिथून बाजूला जाण्याऐवजी तो रस्त्यावरच झोपून राहिला. दुचाकी पेटलेली असताना आणि तरुण रस्त्यावर पडून असल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला. परिणामी, या मार्गावरील वाहनांची वर्दळ थांबली आणि जवळपास अर्धा तास वाहतूक विस्कळीत झाली..Video Viral : कसला भारी सामना झाला... अफगाणिस्तानला केवळ ३ चेंडू खेळून काढायचे होते, पण झिम्बाब्वेचा नाट्यमय विजय.पोलिसांची घटनास्थळी धावया घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. सर्वप्रथम त्यांनी रस्त्यावर झोपलेल्या तरुणाला बाजूला केले. त्यानंतर पेटलेली दुचाकी विझवण्याची कार्यवाही करण्यात आली. पोलिसांच्या हस्तक्षेपामुळे निर्माण झालेला अडथळा दूर झाला आणि काही वेळानंतर रस्त्यावरील वाहतूक पुन्हा सुरळीत करण्यात आली..तरुणाच्या कृत्यामागचे कारण अस्पष्टसंबंधित तरुणाने स्वतःचीच दुचाकी पेटवण्यासारखे टोकाचे पाऊल नेमके कोणत्या कारणातून उचलले, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तो प्रचंड मद्यधुंद अवस्थेत असल्याने त्याच्या या कृतीमागील नेमके कारण समजू शकलेले नाही. रांजणगाव शेणपूंजी परिसरात घडलेल्या या प्रकारामुळे काही काळ वाहतुकीचा खोळंबा झाला होता..मालिकेत सावत्र आई-मुलगी, पण खऱ्या आयुष्यात बेस्ट फ्रेंड्स! 'कमळी' फेम गौरी-अनिकाचा भन्नाट डान्स, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.