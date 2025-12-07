Indian Boy Viral Truth : गरीब भारतीय तरूणाचं जर्मनीत खरचं नशीब बदललं? गेम ऑफ थ्रोन्समधील अभिनेत्री सोबतच्या फोटो व्हिडिओमागचं सत्य आलं समोर...

Germany Viral Indian Youth : कोणाचं नशिब कुठे फिरेल याचा काही नेम नाही. सोशल मीडियामुळे अनेकजण रात्रीतून फेमस होतात अन् रात्रीतून पूर्णपणे संपलेलं आपण पाहिलं आहे. सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ जोरदार व्हायरल होत आहे. भारतीय मुलगा जर्मन मेट्रोमध्ये एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीसोबत बसला आहे जिला तो ओळखत नाही. तो भारतीय मुलगा हा नशिबाचा खेळ आहे. या फोटोमध्ये, हा त्रासलेला, व्यथित आणि उदासीन दिसणारा मुलगा आणि अभिनेत्रीचा फोटो संपूर्ण जर्मनीमध्ये वेगाने व्हायरल होत आहे.प्रसिद्ध जर्मन मासिक "डेर स्पीगल" ने फोटोतील भारतीय तरुणाचा शोध सुरू केला. अखेर शोध म्युनिकमध्ये संपला, यामध्ये तो भारतीय तरुण जर्मनीमध्ये बेकायदेशीरपणे राहत असल्याची माहिती समोर आली आहे..जर्मनीच्या मेट्रोमध्ये ‘भारतीय स्थलांतरित’ आणि त्याच्या शेजारी बसलेली गेम ऑफ थ्रोन्स अभिनेत्री मैसी विल्यम्स… असा भावनिक आणि रोमांचंक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. पण याबाबत फॅक्ट-चेक केले असता संपूर्ण दावा खोटा असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. फोटो एडिटेड असून तो जर्मनीतला नाही, त्या महिलेचा मैसी विल्यम्सशी काहीही संबंध नाही आणि Der Spiegel नियतकालिकानेही अशी कोणतीही बातमी प्रसिद्ध केलेली नाही..Viral Video: AI आलं अन् सगळंच बदललं! २०३२ चं जग पाहून तुम्हालाही प्रश्न पडेल, आपली जागा कुठे? भविष्य अतिशय जवळून पाहा.व्हायरल कथेमागची वास्तविकताव्हायरल फोटोमध्ये एक तरुण भारतीय मुलगा अगदी हळव्या मनाने मेट्रो बसल्याचे दिसत आहे. तर शेजारील असलेली तरूणी या मुलाला फ्लर्ट करताना पहायला मिळत आहे. सध्या याचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहेत. दरम्यान, काही पोस्टमध्ये हा प्रसंग जर्मनीत घडल्याचा दावा करण्यात आला. मुलगा बेकायदेशीरपणे राहतो, ओळखपत्र नसल्याने रोज भीतीत प्रवास करतो आणि त्याला बसलेली अभिनेत्री कोण आहे हेही माहिती नसल्याचं कथेत सांगितलं गेलं..एका व्हायरल थ्रेडनं तर “हे नशीबाचं खेळ” असल्याचं म्हणत कथेला नाट्यमय रुपांतर दिलं आहे. त्यानंतर कथेनं वळण घेतलं—Der Spiegelने फोटो पाहून त्या तरुणाचा शोध घेतला, मुलाखत घेतली, त्याला पोस्टल नोकरी लावून 800 युरो पगार दिला, आणि त्यामुळे त्याला राहण्याची कायदेशीर परवानगी मिळाली… असा ‘भावनिक’ शेवट हजारो लोकांनी शेअर केला.फॅक्ट-चेकने उघड केला खरा तपशीलतपासात समोर आलं की फोटो लंडनमधील आहे. ते जिथे बसले आहेत तेथील वाहने गाड्यांचा डिझाइन, सीट मांडणी आणि प्रकाशयोजना यावरून हे स्पष्ट झालं. हा फोटो 2019 मध्येच इंटरनेटवर दिसला होता, म्हणजे कथेत सांगितलेल्या 2025च्या प्रसंगाशी त्याचा काही संबंध नाही. फॅक्ट-चेकिंग टूल Grokनेही 4 डिसेंबर 2025 रोजी पोस्ट करून संपूर्ण कथा बनावट असल्याचं सांगितलं—“फोटो लंडनचा, महिला मैसी विल्यम्स नाही, आणि Der Spiegelची कोणतीही बातमी अस्तित्वात नाही.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.