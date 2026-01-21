प्यार ना किया तो क्या किया...! १ मिनिट २१ सेकंदाचा भारतीय सैनिकांचा 'ऊर्जा' देणारा Video, नक्कीच पाहा

प्रजासत्ताक दिनाला काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. या वर्षी 'वंदे मातरम' या गाण्याला १५० वर्षे पूर्ण झाली असल्याने यंदा प्रजासत्ताक दिन अधिकच उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. या दिनानिमित्त राज्यभरात परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राज्यभरात तयारी सुरु केली असून याबाबत भारतीय जवानांचा प्रजासत्ताक दिनासाठी परेड रिहर्सल करतानाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. .दरवर्षीप्रमाणे, राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनाची तयारी जोरात सुरू आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या तयारीदरम्यान, सैन्याच्या सैनिकांनी परेडसाठी सराव करतानाचा एक हृदयस्पर्शी व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हायरल व्हिडिओमध्ये, सैन्याचे सैनिक "दिल ना लिया, दिल ना दिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया?" या गाण्याच्या तालावर परेड करताना दिसत आहेत. या व्हिडिओने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे..KDMC Update: शिंदे गटाकडून फोडोफोडीचे प्रयत्न... ठाकरे गटाचा नगरसेवक खरंच जंगलात लपला? खरं काय? मुंबईच्या राजकारणात खळबळ! .दरम्यान, या व्हिडिओची नेटकरी वाहवाह करत आहेत. या व्हिडिओला लाखो नेटकऱ्यांनी लाइक केलं असून तसेच जय जवान जय किसान, व्हाइब हे व्हाइब जय हिंद अशा कमेंट्स केल्या जात आहेत. तसेच मोठ्या प्रमाणात शेअर देखील केला जात आहे..काही दिवसांपूर्वीच या गाण्याचा मजेशीर ट्रेंड सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. यामध्ये एक तरुण 'दिल ना दिया' हे गाणे आपल्या अनोख्या पद्धतीने गाताना दिसत होता. ज्यामध्ये तो गाताना सुरुवातीला किरीस (क्रिश) का गाना सुनोगे? असं म्हणत गाण्याच्या ओळींमध्ये 'ले बेटा' असे जोडत होता. हा व्हिडिओ इंटरनेटवर तुफान व्हायरल झाला होता. त्यानंतर आता जवान देखील 'दिल ना दिया' हे गाणं गाताना सुरुवातीला 'ले बेटा' असे गुणगुणताना दिसले. ज्यामुळे वातावरण अधिक उत्साही बनले..BMC Election: काँग्रेसमधील गटबाजी उफाळली! पालिकेतील अपयशानंतर मुंबई अध्यक्ष हटवण्याची मागणी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.