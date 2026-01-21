Trending News

प्यार ना किया तो क्या किया...! १ मिनिट २१ सेकंदाचा भारतीय सैनिकांचा 'ऊर्जा' देणारा Video, नक्कीच पाहा

Soldiers Viral Video: प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राज्यभरात जय्यत तयारी सुरु झाली आहे. यादरम्यान भारतीय सैनिकांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
soldiers Parade Rehearsal Video video

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

प्रजासत्ताक दिनाला काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. या वर्षी 'वंदे मातरम' या गाण्याला १५० वर्षे पूर्ण झाली असल्याने यंदा प्रजासत्ताक दिन अधिकच उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. या दिनानिमित्त राज्यभरात परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राज्यभरात तयारी सुरु केली असून याबाबत भारतीय जवानांचा प्रजासत्ताक दिनासाठी परेड रिहर्सल करतानाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

Republic Day
indian army
viral
Army
Army jawan
viral video

